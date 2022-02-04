“Kocaeli Devlet’te 20 gündür MR ve   Bilgisayarlı Tomografi yok”   

Kocaeli Devlet Hastanesi’nde MR ve Bilgisayarlı Tomografi çekimlerinin yapılamadığını, hastaların tedavi sürecinin yürümediğini iddia eden İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan konuyu TBMM gündemine taşıdı. Devlet Hastanesi’nde ihmal olduğunu ifade eden Türkkan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın cevaplaması isteği ile TBMM Başkanlığı’na soru önergesi verdi.



“ÇEVRE HASTANELERE YÖNLENDİRİLİYORLAR”

Önergesinde Türkkan, “Kocaeli Devlet Hastanesi’nde hastaların muayene ve tedavisi için MR Cihazı ihtiyacı olduğunda 40-50 gün sonrasına randevu verilmekte. Ancak hastanede 20 günden uzun süredir MR ve Bilgisayarlı Tomografi çekimleri yapılmadığı, hastaların kapasitesi küçük çevre hastanelere yönlendirildiği ve yönlendirilen hastanelerde de cihaz yetersizliği nedeni ile çekimlerin zamanında yapılamadığı hasta ve hasta yakınları tarafından belirtilmektedir” diye konuştu.



“SÖZLEŞME SÜRESİ Mİ DOLDU?”

Türkkan, Covid-19 pandemi süreci devam ederken MR ve Bilgisayarlı Tomografi çekimlerinin hayati fonksiyonu olduğu göz önüne alındığında bu sıkıntının bir an önce giderilmesi gerekirken, gerek Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü’nün gerekse Kocaeli Devlet Hastanesi yetkililerinin çözüm üretemediklerinin ifade edildiğini belirtti. Türkkan ayrıca, “Konu ile ilgili basında çıkan haberlerde ayrıca, sorunun ana kaynağı olarak görünen Kocaeli Devlet Hastanesi’nde bugüne kadar MR ve Bilgisayarlı Tomografi hizmeti veren firmanın sözleşme süresinin dolduğu bilgisi de yer almaktadır” dedi.