Milletvekili Şeker’den KOVİAD’a hayırlı olsun ziyareti 

Kocaeli Vizyoner İş İnsanları Derneği (KOVİAD) konuklarını ağırlamaya devam ediyor. Bu kapsamda, Dernek Başkan Vekili Murat Topal ev sahipliğinde gerçekleştirilen programda AKP Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, İzmit İlçe Başkanı Ali Güney ve İlçe yöneticileri tebrik ziyaretinde bulundu. Ziyarette, Dernek Genel Sekreteri Erdoğan Şentürk, Denetleme Kurulu Başkanı Levent Yağız ve yöneticiler hazır bulundu.

“BAŞARILI İŞLERE İMZA ATILACAK”

Dernek çalışmalarıyla ve kent adına yapılacak projelerle ilgili karşılıklı fikir alışverişinde bulunulan ziyarette konuşan Şeker, “Derneğimize sadece Kocaeli’de doğan vatandaşlarımız değil, buranın ekmeğini yiyen ve burada hayatlarını idame ettiren herkesin değer katması gerektiğini düşünüyorum. Bu anlamda KOVİAD’da görev alan herkese büyük görevler düşmekte. Her birinize görevlerinde başarılar diliyorum” diye konuştu. Başkan Vekili Murat Topal da, Milletvekili Şeker ve beraberindekilere nazik ziyaretleri için teşekkür etti.