“14 arazi ihalesinden Özlü’nün nasıl haberi olmaz?”

İYİ Parti Başiskele İlçe Başkanı Ayşe Sönmez Rüzgar, Başiskele Belediyesi şubat ayı meclis toplantısında yaşananlara tepki gösterdi. Belediye meclis toplantısına katılan İYİ Parti İlçe Başkanı Ayşe Sönmez Rüzgar ve Millet İttifakı Meclis Üyesi Emine Özkar, toplantı sonrasında yaptıkları açıklamada, “Toplantıda, Yeniköy termal tesis ile Kirazlıkent mevkii arasındaki 14 adet araziyi TOKİ’nin ihale ile satışa çıkardığını öğrendik. Bundan o bölgede yaşayan halkın haberi yok. Ayrıca o bölgede yapılan altyapı çalışmalarının bu nedenle mi yapıldığı belediye başkanına soruldu. Belediye Başkanı Yasin Özlü kendisinin bilgisi olmadığını ve o arazilerin belediyemize değil, TOKİ’ye ait olduğunu söyleyince şok geçirdik” dedi.

“İHALEDEN NASIL HABERİ OLMAZ?”

Arazilerin TOKİ’ye ait olmasına itirazlarının olmadığını söyleyen Başkan Rüzgar, “Bizlerin anlayamadığı kendi sınırları içinde olan bir ihaleden Yasin Özlü’nün nasıl haberi olmaz? Bir başka konu da, Yeniköy bölgemizde 160 dönüm Başiskele Belediyesi’ne ait olan, Kocaeli Stadyumu yapılacak diye Büyükşehir Belediyesi’ne devredilen ancak her seçim döneminde yaptıkları gibi vaatlerin gerçekleşmediği ve stadyum yapılmadığı gibi 20 yıl boyunca hiçbir yatırım yapılamayan arazimiz” dedi.

“HALKIN HABERİ BİLE YOK”

Rüzgar, “Büyükşehir Belediyesi bu alanı Ford fabrikasının istediğini, gelecek para ile Gebze bölgesinde Millet Bahçesi yapma kararı aldıklarını belirtmiştir. 20 yıldır boş duran ve hiçbir yatırım yapılmayan bu arazi Başiskele halkına hiçbir artısı olmadan elimizden gitmiştir. O arazinin Ford fabrikasına geçmesi Başiskele halkının sahil ile buluşmasına engel teşkil etmeyecek midir? Bu karar ve bunun dışında verilen kararlardan Başiskele halkının haberi olmadığı gibi halkın seçtiği meclis üyelerine de hiçbir bilgi verilmemektedir” ifadelerini kullandı.