04 Şub 2022 - 16:40- Gündem G: 04 Şub 2022 - 16:42

"Ek zam zaruri değil, hayatidir”

Türk Eğitim Sen Kocaeli 1 Nolu Şube Başkanı Yaşar Şanlı, hükümete ek zam çağrısında bulundu. Şanlı, “Memur ve emekli maaşlarında ilk 6 ay için yüzde...
"Ek zam zaruri değil, hayatidir” mask

Türk Eğitim Sen Kocaeli 1 Nolu Şube Başkanı Yaşar Şanlı, hükümete ek zam çağrısında bulundu. Şanlı, “Memur ve emekli maaşlarında ilk 6 ay için yüzde 7,5 artışa karşılık Ocak’ta enflasyon yüzde 11,1 oldu. Geriye kalan 5 ayda fakirleşmeye devam edeceğimiz ise kaçınılmaz bir gerçek. Özellikle enerji ve yakıt giderlerinin, fiyatlara tam olarak yansıtılmadığını da düşünürsek durumun çok daha ağırlaşacağını öngörmek çok da zor olmasa gerek. Biz de bu duruma karşılık diyoruz ki; Ülke ekonomisinin, yerli üretimin, işsizliğin tek çaresi çalışanların alım gücünün artırılmasıdır. Bunun için öncelikli olarak maaşlara seyyanen zam yapılması ve enflasyon farkının aylık olarak yansıtılması zaruri değil, hayati bir durumdur” dedi.
# eğitim

04 Şub 2022 - 16:40 - Gündem

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