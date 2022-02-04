Ziyaret Vakfı, 2022’de de ihtiyaç sahiplerinin yanında

Gölcük’te ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam eden Gölcük Ziyaret Vakfı Başkanı Seyfettin Öztürk, 2021 yılı içinde vakıf olarak gerçekleştirdikleri çalışmalar hakkında bilgi verdi. Başkan Öztürk, “Bu zamana kadar olduğu gibi 2022 yılında da ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi. Başkan Seyfettin Öztürk; vakıflarının çalışmaları, vakıf olma süreçleri ve projeleri ile ilgili açıklamalarda bulundu. 2002 yılında Gölcük’te Üzeyir Yetim tarafından kurulan ve 2009 yılında da Seyfettin Öztürk tarafından faaliyetlerine devam eden Gölcük Ziyaretliler Derneği, geçtiğimiz aylarda da vakıf olarak çalışmalarını sürdürdü.