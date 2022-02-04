04 Şub 2022 - 16:44- Spor G: 04 Şub 2022 - 16:47

Çınarlıspor’a moral   

  Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Süper Amatör Lig A Grubu’nda şampiyonluk mücadelesi veren Çınarlıspor Kulübü’nün antrenmanını ziyaret etti.   

Çınarlıspor’a moral    mask

Derince’de gençliğe ve spora yönelik birçok önemli tesisi hizmete sunan Başkan Aygün, ilçeyi amatör kümelerde temsil eden kulüpleri de sık sık ziyaret ederek, yalnız bırakmıyor. Her fırsatta amatör spor kulüp temsilcileri ile bir araya gelen Başkan Aygün, bu kez AK Parti Derince İlçe Başkanı Koray Merdan, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Semih Tayyip Gülcan ve teşkilat yöneticileriyle birlikte ilçeyi Süper Amatör Lig’de başarıyla temsil eden Çınarlıspor Kulübü’nün antrenmanını ziyaret etti.  
 
Antrenmanı izledi 
 
Süper Amatör Lig A Grubu’nda oynadığı 11 maçta topladığı 21 puanla lider durumda bulunan Çınarlıspor, hafta sonu Suadiyespor ile zorlu bir müsabakaya çıkacak. Bu karşılaşma öncesi hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdüren Çınarlıspor Kulübü’nün antrenmanını ziyaret eden Başkan Aygün, burada Çınarlıspor Kulübü Başkanı Abdullah Yıldırım, kulüp yöneticileri, teknik heyet ve futbolcularla bir araya geldi. İlçeyi temsil eden amatör spor kulüplerinin daima yanında olduklarını belirten Başkan Aygün, Yeşil Beyazlı ekibe başarılar diledi. 

04 Şub 2022 - 16:44 - Spor

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