Çınarlıspor’a moral   

Derince’de gençliğe ve spora yönelik birçok önemli tesisi hizmete sunan Başkan Aygün, ilçeyi amatör kümelerde temsil eden kulüpleri de sık sık ziyaret ederek, yalnız bırakmıyor. Her fırsatta amatör spor kulüp temsilcileri ile bir araya gelen Başkan Aygün, bu kez AK Parti Derince İlçe Başkanı Koray Merdan, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Semih Tayyip Gülcan ve teşkilat yöneticileriyle birlikte ilçeyi Süper Amatör Lig’de başarıyla temsil eden Çınarlıspor Kulübü’nün antrenmanını ziyaret etti.
Antrenmanı izledi
Süper Amatör Lig A Grubu’nda oynadığı 11 maçta topladığı 21 puanla lider durumda bulunan Çınarlıspor, hafta sonu Suadiyespor ile zorlu bir müsabakaya çıkacak. Bu karşılaşma öncesi hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdüren Çınarlıspor Kulübü’nün antrenmanını ziyaret eden Başkan Aygün, burada Çınarlıspor Kulübü Başkanı Abdullah Yıldırım, kulüp yöneticileri, teknik heyet ve futbolcularla bir araya geldi. İlçeyi temsil eden amatör spor kulüplerinin daima yanında olduklarını belirten Başkan Aygün, Yeşil Beyazlı ekibe başarılar diledi.
Derince’de gençliğe ve spora yönelik birçok önemli tesisi hizmete sunan Başkan Aygün, ilçeyi amatör kümelerde temsil eden kulüpleri de sık sık ziyaret ederek, yalnız bırakmıyor. Her fırsatta amatör spor kulüp temsilcileri ile bir araya gelen Başkan Aygün, bu kez AK Parti Derince İlçe Başkanı Koray Merdan, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Semih Tayyip Gülcan ve teşkilat yöneticileriyle birlikte ilçeyi Süper Amatör Lig’de başarıyla temsil eden Çınarlıspor Kulübü’nün antrenmanını ziyaret etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.