Kocaelispor, Belediye Derince ile   U-11’de de dostluğunu pekiştirdi   

Kocaelispor U11 ve U 12 takımları, hazırlık maçında Belediye Derince ekibine konuk oldu. Takımın sorumlusu Göksel Ali Argun “Davetlerinden dolayı Belediye Derincespor Altyapı Koordinatörü Hüseyin Türe ve Altyapı Antrenörleri Tuncay Budakin, Serkan Garan ve Ekrem Taşdemir’e teşekkür ederiz” dedi.