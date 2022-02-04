04 Şub 2022 - 17:16- Siyaset G: 04 Şub 2022 - 17:18

AKP’li yöneticilerin 17 yakını, Darıca Belediyesi’nde işe girmiş

Vatandaşlardan gelen ihbarlar doğrultusunda araştırmalar yapan CHP Darıca İlçe Başkanı Gökhan Aktaş, Darıca Belediyesi’nde torpille işe giren AKP’li yöneticilerin 17 yakınının listesini yayınladı

AKP’li yöneticilerin 17 yakını, Darıca Belediyesi’nde işe girmiş mask

CHP Kocaeli İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı’nın daha önce açıkladığı AKP’li yöneticilerin yakınlarını kamu kuruluşlarında istihdam ettiğine yönelik torpil listesi büyüyor. Açıklamanın ardından tüm il ve ilçe örgütlerine vatandaşlardan gelen ihbarlar doğrultusunda CHP’liler araştırmalarını sürdürüyor. Bu kez CHP Darıca İlçe Başkanı Gökhan Aktaş, vatandaşlardan aldıkları ihbarlar doğrultusunda AKP’li yöneticilerin Darıca Belediyesi’nde işe aldırdıkları iddia edilen yakınlarına ait 17 kişilik yeni listeyi açıkladı.

İŞTE AKTAŞ’IN AÇIKLADIĞI TORPİL LİSTESİ 

AKP Darıca İlçe Kazım Karabekir Mahallesi Kadın Kolları Mahalle Başkanı Birgül Şahin'in kızı Ülkü Şahin.

AKP kimliği ile tanınan Darıca Belediyesi İnsan Kaynakları çalışanı Ceyhan Demir’in kız kardeşi Makbule Balık ve eşi Yasin Balık.

Darıca Belediyesi Kütüphane Müdürü Harun Nayir, eşi ve eşinin kardeşi.

Geçmiş dönem Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak’ın şoförü olarak belediyede işe başlayan Servet Yılmaz’ın eşi Nevin Yılmaz.

Darıca Belediyesi Özel Kalem Müdürü Mesut Abdurrezzak, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın yeğeni.

Darıca Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü İbrahim Gündoğdu yine Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın akrabası.

Nikah Müdürlüğü’nde görev yapan Semra ve Tuba adlı personeller, geçmiş dönem Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak’ın eşinin yeğenleri.

Geçmiş dönem AKP Belediye Meclisi üyesi Yusuf Ayaz’ın oğlu.

Geçmiş dönem AKP Belediye Meclisi üyesi Burhanettin Fırtına’nın kızı Mehtap Fırtına.

AKP Darıca Kadın Kolları yöneticisi Sevilay Çelikbilek ve eşi Uğur Çelikbilek.

AKP Kadın Kolları geçmiş dönem yöneticisi Sevgi Takan’ın oğlu Oğuzhan Takan.

Eski stad müdürü Ahmet Sağlam’ın oğlu Mahmut Sağlam.

# Darıca, chp, Kadın
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04 Şub 2022 - 17:16 - Siyaset

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