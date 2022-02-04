04 Şub 2022 - 17:18- Sağlık G: 04 Şub 2022 - 17:20

Op. Dr. Emel Bilici,   Atakent Cihan Hastanesi’nde 

Hekim kadrosunu genişleten Özel Atakent Cihan Hastanesi’ne yeni dahil edilen Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Emel Bilici, hasta kabulüne başladı 

Op. Dr. Emel Bilici,   Atakent Cihan Hastanesi’nde  mask

Yönetim Kurulu Başkanlığını Kocaeli’nin tanınan iş insanlarından Kemalettin Akkurt’un yürüttüğü Özel Atakent Cihan Hastanesi, hekim kadrosunu bölgenin güvenilir hekimleri ile genişletmeye devam ediyor. Şubat ayı itibari ile Özel Atakent Cihan Hastanesi’nde hasta kabulü yapmaya başlayan Op. Dr. Emel Bilici, ağırlıklı olarak “gebelik takibi”, “riskli gebelik takibi”, “jinekolojik endokrinolojik hastalıklar”, “infertilite – kısırlık” ve “genital estetik cerrahi uygulamalar” alanlarında tanı ve tedavi hizmeti sunacak. 

EMEL BİLİCİ KİMDİR? 

1977 yılında Ulukışla’da doğan Opr. Dr. Emel Bilici, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. Uzmanlığını, 2011 yılında Zonguldak Karaelmas Üniversitesi’nde tamamlayan BİLİCİ, tam zamanlı olarak hasta kabulü yapacak. Çalışma hayatına Çankırı 4 Nolu  Sağlık Ocağı’nda başlayan Op. Dr. Emel Bilici, sonrasında sırasıyla İzmit 42 Evler Sağlık Ocağı, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Kliniği, Düzce Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Bolu İzzet Baysal Kadın Hastalıkları, Doğum ve Çocuk Hastanesi, Özel İzmit Kadın Doğum ve Çocuk Cerrahi Tıp Merkezi, Özel Gölcük Aile Konak Hastanesi ve Özel Gölcük Medar Hastanesi’nde hizmet sundu.   
# sağlık, çocuk, Kadın

04 Şub 2022 - 17:18 - Sağlık

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.527.950 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Tezgahtar ve kuru pasta ustası aranıyor

Bayan tezgahtar  ve kuru pasta ustası aranıyor.  Müracaat : KARDELEN FIRIN 

02623111816

TIR ŞOFÖRÜ ARANIYOR

İzmit - İstanbul arası, tenteli tırda çalışacak tır şoför aranıyor.

0537 566 86 87

BAY PERSONEL ALINACAKTIR

Şirketimizde çalıştırılmak üzere - Askerliğini yapmış - AUTOCAD ve SOLİDCAM programlarını bilen  - BAY personel aramaktayız.

BOYA USTASI ARANIYOR

OTO PORT  kaporta boya işi için USTA/KALFA aranmaktadır. Dolgun maaş verilecektir.

0536 463 33 54

ELEMAN ARANIYOR

Başiskele’deki şirketimiz atölyelerinde, imalatta yetiştirilmek üzere;  - Askerlik engeli bulunmayan  - 30 yaşını geçmemiş - Bay eleman alınacakt...

0554 496 91 53

TIR ŞOFÖRÜ ARANIYOR

İzmit - İstanbul arası,  tertemiz turda çalışacak tır şoförü aranıyor. 

05375668687

Eleman aranıyor

ALUMİNYUM PVC atölyesinin idari imalat montajını yapabilecek, iyi ekonomik şartlarda çalışacak, konusunda deneyimli yardımcı aranmaktadır. Müracaat...

05322428050

SATILIK DAİRE

Derince Sırrı Paşa Mahallesi Öğretmenler Caddesi İrfan Sokak’ta 5 yaşında binanın 3. katındaki  çatı dubleks, Krediye uygun 3+1, brüt 175 metrekare  K...

0538 094 41 95

HURDA GAZETE SATILIR

Hurda (eski gazete) gazete satılır. Kilo fiyatı : 8 TL

0262 323 39 17

HASTA BAKICILIK İŞİ ARIYORUM 

HASTA BAKICILIK İŞİ ARIYORUM Kocaeli’de, KENDİ EVİMDE  HASTA BAKICILIK işi arıyorum.  Yaşlı, engelli hasta bakabilirim.  DENEYİM SAHİBİYİM.  Refer...

0532 560 61 03

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Op. Dr. Emel Bilici,   Atakent Cihan Hastanesi’nde  mask
Op. Dr. Emel Bilici,   Atakent Cihan Hastanesi’nde 
Kanserde erken teşhis hayat kurtarır mask
Kanserde erken teşhis hayat kurtarır
Kötü analiz, kampanyayı çöpe dönüştürebiliyor… mask
Kötü analiz, kampanyayı çöpe dönüştürebiliyor…
Bağışıklık sistemini güçlendiren 8 öneri mask
Bağışıklık sistemini güçlendiren 8 öneri
Bu belirtileri bilmek hayat kurtarıyor mask
Bu belirtileri bilmek hayat kurtarıyor
Hastalıklara karşı nasıl beslenmeliyiz? mask
Hastalıklara karşı nasıl beslenmeliyiz?
Anket Asgari ücret zammından memnun musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL