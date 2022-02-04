Op. Dr. Emel Bilici,   Atakent Cihan Hastanesi’nde 

Yönetim Kurulu Başkanlığını Kocaeli’nin tanınan iş insanlarından Kemalettin Akkurt’un yürüttüğü Özel Atakent Cihan Hastanesi, hekim kadrosunu bölgenin güvenilir hekimleri ile genişletmeye devam ediyor. Şubat ayı itibari ile Özel Atakent Cihan Hastanesi’nde hasta kabulü yapmaya başlayan Op. Dr. Emel Bilici, ağırlıklı olarak “gebelik takibi”, “riskli gebelik takibi”, “jinekolojik endokrinolojik hastalıklar”, “infertilite – kısırlık” ve “genital estetik cerrahi uygulamalar” alanlarında tanı ve tedavi hizmeti sunacak.

EMEL BİLİCİ KİMDİR?

1977 yılında Ulukışla’da doğan Opr. Dr. Emel Bilici, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. Uzmanlığını, 2011 yılında Zonguldak Karaelmas Üniversitesi’nde tamamlayan BİLİCİ, tam zamanlı olarak hasta kabulü yapacak. Çalışma hayatına Çankırı 4 Nolu Sağlık Ocağı’nda başlayan Op. Dr. Emel Bilici, sonrasında sırasıyla İzmit 42 Evler Sağlık Ocağı, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Kliniği, Düzce Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Bolu İzzet Baysal Kadın Hastalıkları, Doğum ve Çocuk Hastanesi, Özel İzmit Kadın Doğum ve Çocuk Cerrahi Tıp Merkezi, Özel Gölcük Aile Konak Hastanesi ve Özel Gölcük Medar Hastanesi’nde hizmet sundu.