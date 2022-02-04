04 Şub 2022 - 17:23- Gündem G: 04 Şub 2022 - 17:25

Nüfusumuz 2 MİLYON 33 BİN 441 oldu 

TÜİK Kocaeli Bölge Müdürlüğü tarafından açıklanan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre, Kocaeli’nin nüfusu 36 bin 183 kişi artarak 2 milyon 33 bin 441 kişi oldu. 12 ilçe arasında ise en fazla nüfus 399 bin 558 kişi ile Gebze olurken en az nüfusun ise 51 bin 866 kişi ile Dilovası olduğu belirlendi 

Nüfusumuz 2 MİLYON 33 BİN 441 oldu  mask

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre, Türkiye’de ikamet eden nüfus, 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla bir önceki yıla göre 1 milyon 65 bin 911 kişi artarak 84 milyon 680 bin 273 kişiye ulaştı. Erkek nüfus 42 milyon 428 bin 101 kişi olurken, kadın nüfus 42 milyon 252 bin 172 kişi oldu. Diğer bir ifadeyle toplam nüfusun %50,1’ini erkekler, %49,9’unu ise kadınlar oluşturdu. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre, ülkemizde ikamet eden yabancı nüfus bir önceki yıla göre 458 bin 626 kişi artarak 1 milyon 792 bin 36 kişi oldu. Bu nüfusun %49,7’sini erkekler, %50,3’ünü kadınlar oluşturdu. 

KOCAELİ NÜFUSU 2 MİLYON 33 BİN 441 

TÜİK Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre, Kocaeli ilinde ikamet eden nüfus 36 bin 183 kişi artarak 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla 2 milyon 033 bin 441 oldu. Nüfus yoğunluğu olarak tanımlanan bir kilometrekareye düşen kişi sayısı 2021 yılında Kocaeli ilinin nüfus yoğunluğu 563 oldu. 2021 yılında Kocaeli’nin yıllık nüfus artış hızı ise binde 18,0 olarak gerçekleşti. 
 
81 İL VE KOCAELİ’NİN 12 İLÇESİNİN NÜFUSU

İLLER                             NÜFUS 

1 ADANA                      2.263.373 
2 ADIYAMAN          632.148 
3 AFYONKARAHİSAR    744.179 
4 AĞRI                        524.644 
5 AMASYA              335.331 
6 ANKARA       5.747.325 
7 ANTALYA       2.619.832 
8 ARTVİN                         169.543 
9 AYDIN                      1.134.031 
10 BALIKESİR        1.250.610 
11 BİLECİK                        228.334 
12 BİNGÖL                        283.112 
13 BİTLİS                        352.277 
14 BOLU                        320.014 
15 BURDUR          273.716 
16 BURSA                     3.147.818 
17 ÇANAKKALE           557.276 
18 ÇANKIRI           196.515 
19 ÇORUM           526.282 
20 DENİZLİ                      1.051.056 
21 DİYARBAKIR        1.791.373 
22 EDİRNE                          412.115 
23 ELAZIĞ                          588.088 
24 ERZİNCAN            237.351 
25 ERZURUM            756.893 
26 ESKİŞEHİR            898.369 
27 GAZİANTEP         2.130.432 
28 GİRESUN             450.154 
29 GÜMÜŞHANE             150.119 
30 HAKKARİ             278.218 
31 HATAY                      1.670.712 
32 ISPARTA           445.678 
33 MERSİN        1.891.145 
34 İSTANBUL      15.840.900 
35 İZMİR                       4.425.789 
36 KARS                          281.077 
37 KASTAMONU            375.592 
38 KAYSERİ         1.434.357 
39 KIRKLARELİ            366.363 
40 KIRŞEHİR              242.944 
41 KOCAELİ          2.033.441 
42 KONYA                        2.277.017 
43 KÜTAHYA             578.640 
44 MALATYA             808.692 
45 MANİSA          1.456.626 
46 KAHRAMANMARAŞ  1.171.298 
47 MARDİN             862.757 
48 MUĞLA                        1.021.141 
49 MUŞ                            405.228 
50 NEVŞEHİR              308.003 
51 NİĞDE                            363.725 
52 ORDU                            760.872 
53 RİZE                            345.662 
54 SAKARYA           1.060.876 
55 SAMSUN           1.371.274 
56 SİİRT                             331.980 
57 SİNOP                             218.408 
58 SİVAS                             636.121 
59 TEKİRDAĞ            1.113.400 
60 TOKAT                              602.567 
61 TRABZON                816.684 
62 TUNCELİ                  83.645 
63 ŞANLIURFA             2.143.020 
64 UŞAK                               373.183 
65 VAN                            1.141.015 
66 YOZGAT                  418.500 
67 ZONGULDAK                  589.684 
68 AKSARAY                  429.069 
69 BAYBURT                    85.042 
70 KARAMAN                  258.838 
71 KIRIKKALE                  275.968 
72 BATMAN                  626.319 
73 ŞIRNAK                       546.589 
74 BARTIN                                 201.711 
75 ARDAHAN                     94.932 
76 IĞDIR                                  203.159 
77 YALOVA                             291.001 
78 KARABÜK                    249.287 
79 KİLİS                                  145.826 
80 OSMANİYE                    553.012 
81 DÜZCE                                   400.976 
 
İLÇELER             NÜFUS               ERKEK            KADIN 

BAŞİSKELE           111.641  56.229             55.412 
ÇAYIROVA             144.825  73.664             71.161 
DARICA               219.546 111.225         108.321 
DERİNCE  144.287  72.198             72.089 
DİLOVASI 51.866                26.811             25.055 
GEBZE               399.558 203.079           196.479 
GÖLCÜK 172.802   87.110             85.692 
İZMİT              371.002                183.229          187.773 
KANDIRA 52.930                   30.027           22.903 
KARAMÜRSEL 58.936                    29.440           29.496 
KARTEPE             131.416     66.828 64.588 
KÖRFEZ                174.632     87.935 86.697 
KOCAELİ                2.033.441 1.027.775 1.005.666 
 

# Başiskele, Kartepe, Kadın

04 Şub 2022 - 17:23 - Gündem

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