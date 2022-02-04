Nüfusumuz 2 MİLYON 33 BİN 441 oldu 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre, Türkiye’de ikamet eden nüfus, 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla bir önceki yıla göre 1 milyon 65 bin 911 kişi artarak 84 milyon 680 bin 273 kişiye ulaştı. Erkek nüfus 42 milyon 428 bin 101 kişi olurken, kadın nüfus 42 milyon 252 bin 172 kişi oldu. Diğer bir ifadeyle toplam nüfusun %50,1’ini erkekler, %49,9’unu ise kadınlar oluşturdu. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre, ülkemizde ikamet eden yabancı nüfus bir önceki yıla göre 458 bin 626 kişi artarak 1 milyon 792 bin 36 kişi oldu. Bu nüfusun %49,7’sini erkekler, %50,3’ünü kadınlar oluşturdu.

KOCAELİ NÜFUSU 2 MİLYON 33 BİN 441

TÜİK Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre, Kocaeli ilinde ikamet eden nüfus 36 bin 183 kişi artarak 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla 2 milyon 033 bin 441 oldu. Nüfus yoğunluğu olarak tanımlanan bir kilometrekareye düşen kişi sayısı 2021 yılında Kocaeli ilinin nüfus yoğunluğu 563 oldu. 2021 yılında Kocaeli’nin yıllık nüfus artış hızı ise binde 18,0 olarak gerçekleşti.



81 İL VE KOCAELİ’NİN 12 İLÇESİNİN NÜFUSU

İLLER NÜFUS

1 ADANA 2.263.373

2 ADIYAMAN 632.148

3 AFYONKARAHİSAR 744.179

4 AĞRI 524.644

5 AMASYA 335.331

6 ANKARA 5.747.325

7 ANTALYA 2.619.832

8 ARTVİN 169.543

9 AYDIN 1.134.031

10 BALIKESİR 1.250.610

11 BİLECİK 228.334

12 BİNGÖL 283.112

13 BİTLİS 352.277

14 BOLU 320.014

15 BURDUR 273.716

16 BURSA 3.147.818

17 ÇANAKKALE 557.276

18 ÇANKIRI 196.515

19 ÇORUM 526.282

20 DENİZLİ 1.051.056

21 DİYARBAKIR 1.791.373

22 EDİRNE 412.115

23 ELAZIĞ 588.088

24 ERZİNCAN 237.351

25 ERZURUM 756.893

26 ESKİŞEHİR 898.369

27 GAZİANTEP 2.130.432

28 GİRESUN 450.154

29 GÜMÜŞHANE 150.119

30 HAKKARİ 278.218

31 HATAY 1.670.712

32 ISPARTA 445.678

33 MERSİN 1.891.145

34 İSTANBUL 15.840.900

35 İZMİR 4.425.789

36 KARS 281.077

37 KASTAMONU 375.592

38 KAYSERİ 1.434.357

39 KIRKLARELİ 366.363

40 KIRŞEHİR 242.944

41 KOCAELİ 2.033.441

42 KONYA 2.277.017

43 KÜTAHYA 578.640

44 MALATYA 808.692

45 MANİSA 1.456.626

46 KAHRAMANMARAŞ 1.171.298

47 MARDİN 862.757

48 MUĞLA 1.021.141

49 MUŞ 405.228

50 NEVŞEHİR 308.003

51 NİĞDE 363.725

52 ORDU 760.872

53 RİZE 345.662

54 SAKARYA 1.060.876

55 SAMSUN 1.371.274

56 SİİRT 331.980

57 SİNOP 218.408

58 SİVAS 636.121

59 TEKİRDAĞ 1.113.400

60 TOKAT 602.567

61 TRABZON 816.684

62 TUNCELİ 83.645

63 ŞANLIURFA 2.143.020

64 UŞAK 373.183

65 VAN 1.141.015

66 YOZGAT 418.500

67 ZONGULDAK 589.684

68 AKSARAY 429.069

69 BAYBURT 85.042

70 KARAMAN 258.838

71 KIRIKKALE 275.968

72 BATMAN 626.319

73 ŞIRNAK 546.589

74 BARTIN 201.711

75 ARDAHAN 94.932

76 IĞDIR 203.159

77 YALOVA 291.001

78 KARABÜK 249.287

79 KİLİS 145.826

80 OSMANİYE 553.012

81 DÜZCE 400.976



İLÇELER NÜFUS ERKEK KADIN

BAŞİSKELE 111.641 56.229 55.412

ÇAYIROVA 144.825 73.664 71.161

DARICA 219.546 111.225 108.321

DERİNCE 144.287 72.198 72.089

DİLOVASI 51.866 26.811 25.055

GEBZE 399.558 203.079 196.479

GÖLCÜK 172.802 87.110 85.692

İZMİT 371.002 183.229 187.773

KANDIRA 52.930 30.027 22.903

KARAMÜRSEL 58.936 29.440 29.496

KARTEPE 131.416 66.828 64.588

KÖRFEZ 174.632 87.935 86.697

KOCAELİ 2.033.441 1.027.775 1.005.666





