Nüfusumuz 2 MİLYON 33 BİN 441 oldu 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre, Türkiye’de ikamet eden nüfus, 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla bir önceki yıla göre 1 milyon 65 bin 911 kişi artarak 84 milyon 680 bin 273 kişiye ulaştı. Erkek nüfus 42 milyon 428 bin 101 kişi olurken, kadın nüfus 42 milyon 252 bin 172 kişi oldu. Diğer bir ifadeyle toplam nüfusun %50,1’ini erkekler, %49,9’unu ise kadınlar oluşturdu. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre, ülkemizde ikamet eden yabancı nüfus bir önceki yıla göre 458 bin 626 kişi artarak 1 milyon 792 bin 36 kişi oldu. Bu nüfusun %49,7’sini erkekler, %50,3’ünü kadınlar oluşturdu.
KOCAELİ NÜFUSU 2 MİLYON 33 BİN 441
TÜİK Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre, Kocaeli ilinde ikamet eden nüfus 36 bin 183 kişi artarak 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla 2 milyon 033 bin 441 oldu. Nüfus yoğunluğu olarak tanımlanan bir kilometrekareye düşen kişi sayısı 2021 yılında Kocaeli ilinin nüfus yoğunluğu 563 oldu. 2021 yılında Kocaeli’nin yıllık nüfus artış hızı ise binde 18,0 olarak gerçekleşti.
81 İL VE KOCAELİ’NİN 12 İLÇESİNİN NÜFUSU
İLLER NÜFUS
1 ADANA 2.263.373
2 ADIYAMAN 632.148
3 AFYONKARAHİSAR 744.179
4 AĞRI 524.644
5 AMASYA 335.331
6 ANKARA 5.747.325
7 ANTALYA 2.619.832
8 ARTVİN 169.543
9 AYDIN 1.134.031
10 BALIKESİR 1.250.610
11 BİLECİK 228.334
12 BİNGÖL 283.112
13 BİTLİS 352.277
14 BOLU 320.014
15 BURDUR 273.716
16 BURSA 3.147.818
17 ÇANAKKALE 557.276
18 ÇANKIRI 196.515
19 ÇORUM 526.282
20 DENİZLİ 1.051.056
21 DİYARBAKIR 1.791.373
22 EDİRNE 412.115
23 ELAZIĞ 588.088
24 ERZİNCAN 237.351
25 ERZURUM 756.893
26 ESKİŞEHİR 898.369
27 GAZİANTEP 2.130.432
28 GİRESUN 450.154
29 GÜMÜŞHANE 150.119
30 HAKKARİ 278.218
31 HATAY 1.670.712
32 ISPARTA 445.678
33 MERSİN 1.891.145
34 İSTANBUL 15.840.900
35 İZMİR 4.425.789
36 KARS 281.077
37 KASTAMONU 375.592
38 KAYSERİ 1.434.357
39 KIRKLARELİ 366.363
40 KIRŞEHİR 242.944
41 KOCAELİ 2.033.441
42 KONYA 2.277.017
43 KÜTAHYA 578.640
44 MALATYA 808.692
45 MANİSA 1.456.626
46 KAHRAMANMARAŞ 1.171.298
47 MARDİN 862.757
48 MUĞLA 1.021.141
49 MUŞ 405.228
50 NEVŞEHİR 308.003
51 NİĞDE 363.725
52 ORDU 760.872
53 RİZE 345.662
54 SAKARYA 1.060.876
55 SAMSUN 1.371.274
56 SİİRT 331.980
57 SİNOP 218.408
58 SİVAS 636.121
59 TEKİRDAĞ 1.113.400
60 TOKAT 602.567
61 TRABZON 816.684
62 TUNCELİ 83.645
63 ŞANLIURFA 2.143.020
64 UŞAK 373.183
65 VAN 1.141.015
66 YOZGAT 418.500
67 ZONGULDAK 589.684
68 AKSARAY 429.069
69 BAYBURT 85.042
70 KARAMAN 258.838
71 KIRIKKALE 275.968
72 BATMAN 626.319
73 ŞIRNAK 546.589
74 BARTIN 201.711
75 ARDAHAN 94.932
76 IĞDIR 203.159
77 YALOVA 291.001
78 KARABÜK 249.287
79 KİLİS 145.826
80 OSMANİYE 553.012
81 DÜZCE 400.976
İLÇELER NÜFUS ERKEK KADIN
BAŞİSKELE 111.641 56.229 55.412
ÇAYIROVA 144.825 73.664 71.161
DARICA 219.546 111.225 108.321
DERİNCE 144.287 72.198 72.089
DİLOVASI 51.866 26.811 25.055
GEBZE 399.558 203.079 196.479
GÖLCÜK 172.802 87.110 85.692
İZMİT 371.002 183.229 187.773
KANDIRA 52.930 30.027 22.903
KARAMÜRSEL 58.936 29.440 29.496
KARTEPE 131.416 66.828 64.588
KÖRFEZ 174.632 87.935 86.697
KOCAELİ 2.033.441 1.027.775 1.005.666
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.