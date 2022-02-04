04 Şub 2022 - 18:05- Gündem G: 04 Şub 2022 - 18:07

SYKP Eş Genel Başkanı Cavit Uğur Farplas eylemine katıldı

SYKP Eş Genel Başkanı Cavit Uğur, İstanbul ve Kocaeli İl Örgütleri’yle birlikte Farplas Otomotiv Fabrikası’nda süren eyleme katıldı. Uğur, burada yaptığı açıklamada, “Sendikalı olacağız; haklarımızı talep edeceğiz” dedi.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
SYKP Eş Genel Başkanı Cavit Uğur Farplas eylemine katıldı mask

Gebze Otomotiv Tedarik Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde (TOSB) faaliyet gösteren Farplas Otomotiv Fabrikası’nda çalışan işçiler, işten çıkarılanların geri alınması ve sendikal haklar için sürdürdükleri eylem ikinci gününde devam ediyor. Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi (SYKP) Eş Genel Başkanı Cavit Uğur bugün İstanbul ve Kocaeli İl Örgütü ile birlikte eylem yapan işçileri ziyaret etti.

TÜRKİYE’NİN EN ÖNEMLİ SORUNU ÖRGÜTLENME SORUNU”

Ziyareti sonrası açıklama yapan SYKP Genel Başkanı Cavit Uğur, “Direnişiniz dolayısıyla hepinizi kutluyorum. Çünkü bu ekmek ve onur davanız sadece bir işyerinde çalışan, haklarını talep ettikleri için, sendikalı oldukları için, en temel anayasal haklarını kullanmak istedikleri için işten atılan, devletin zulmüne maruz kalan işçilerin direnişi Türkiye demokrasi güçlerinin direnişidir. O açıdan SYKP olarak hepinizi kutluyorum. Kavganız, kavgamızdır. Türkiye’de herkes sizi izliyor, görüyor. Türkiye’nin en önemli sorunu örgütlenme sorunudur” dedi.

SENDİKALI OLACAĞIZ”

Uğur sözlerinin devamında, “Türkiye’de örgütlenme özgürlüğü olmadığı için sözüm ona anayasal güvence altına alındığı halde sendikal haklar kullandırtılmadığı için bir taraftan patronların diğer taraftan hükümetlerin zorbalığıyla karşı karşıya kaldıkları için Türkiye bugün yaşamış olduğu ağır krizleri yaşamaya maalesef devam edecek. Evimize aş götürmek, çocuklarımızı okutmak, yuvamızı sıcak tutmak istiyoruz. Bunun dışında hiçbir talebimiz yok. Onurlu ve haysiyetli bir yaşam istiyoruz. Çünkü hayatı var eden sizlersiniz. Bugün burada sahip oldukları, yaşadıkları ve bundan sonrakilerinin hepsi sizin eserinizdir. Ananızın ak sütü gibi helaldir. O açıdan sendikalı olacağız; haklarımızı talep edeceğiz” ifadelerinde bulundu.

04 Şub 2022 - 18:05 - Gündem

Muhabir  Nazım Özgün Erbulan

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