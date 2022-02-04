04 Şub 2022 - 20:02- Siyaset G: 04 Şub 2022 - 20:03

İzmit’liler zamlara karşı faturalarını yaktı

İzmit’te vatandaşlar artan faturalar nedeni ile bir araya gelip yaktıkları ateşte faturalarını yaktı. CHP İzmit İlçe Örgütü tarafından organize edilen eylemde zamların geri alınması istendi

Serhat Güneş
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İzmit’liler zamlara karşı faturalarını yaktı mask
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Kocaeli genelinde elektrik faturalarına olan tepkiler büyümeye devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi İzmit İlçe Örgütü Emek Komisyonu üyeleri artan faturalar nedeni ile İlçe teşkilatı önünde bir araya gelerek faturalarını yaktı. Açıklamaya Kocaeli Dersimliler Derneği Başkanı Ruhi Çelik, SES Kocaeli Şube Başkanı Murat Harata, Tokatlılar Derneği Başkanı Turan Şahin, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya, Emek Komisyonu Başkanı Selman Kurcan, komisyon üyeleri Cengiz Özdemir, Süreyya Koşar, Ahmet Kavurmacıoğlu, Selim Eren, Hakan Eren, Perihan Dede ve vatandaşlar katıldı. 

DAĞ FARE DOĞURDU

Kalabalık grup son aylarda ardı arkası kesilmeyen zamların geri alınmasını talep etti. Parkta toplanan kalabalık, “Bu zamlarla yaşanmaz, zamlar geri alınsın”, “Elektrik zamları geri alınsın'”, “AKP elini cebimizden çek” diye sloganlar atarak. CHP İzmit İlçe Emek Komisyonu Başkanı Selman Kurban okuduğu açıklamada şu ifadeleri kullandı; “Faturayı ödemesi gerekenler bizler değiliz. Büyük bir müjde diye ekran önüne geçtiler. Asgari ücreti büyük büyük laflarla açıkladılar. Ama dağ fare doğurdu. Açıkladıkları asgari ücret emekçiler almadan eridi gitti. Çünkü çok büyük ekonomik krizle karşı karşıyayız. 

“BOYUN EĞMEYECEĞİZ”

Yetkili ağızlar kriz sözünden bahsetmeseler de bizler için krizin anlamı peş peşe kapanan iş yerleri, marketlerde sürekli yapılan zamlar, kabaran elektrik, su, doğalgaz faturalarıdır. Ödenmeyen borçlar, evlere gelen hacizler ve işsizliktir.  Buradan haykırıyoruz. Hem de yüksek sesle; Boyun eğmeyeceğiz. Evimizde doğalgazımız yanmıyor. Karanlıkta oturuyoruz. Elektrik düğmemize basamıyoruz. Böyle bir hayatı hiç ama hiç hak etmedik. 

“FATURALARI ÖDEYEMİYORUZ”

Bu kriz iktidarın krizidir ve yönetememektedir. Faturayı ödemesi gereken patronlar ve siyasi iktidardır. Duyun bizi. Doğalgazımızı yakmak istiyoruz ama zamlardan sonra yakamıyoruz. Elektriğimiz sanki kesik. Çünkü yakamıyoruz. Gelen kabarık faturaları ödeyemiyoruz. Masallarla, yalanlarla, hamasetle, kin ve düşmanlıkla zor kullanarak tepkimizi bastırmaya çalışanlar zamları alkışlamamızı yoksulluğa şükretmemizi, işsizliği kader bilmemizi beklemektedir. Hayıt yüksek sesle itiraz ediyoruz. Fatura soygunu durdurulsun. 

“YOKSULLUK KADER DEĞİLDİR”

İnsanca çalışmak isteyen emekçilereatılan gaz bombaları da hakkını arayan emekçilere yönelik toplu gözaltı ve tutuklamalar da, gerçeklerin üzerini örtmek de yetmiyor. Çünkü gerçek çıplaktır. Bizler biliyoruz ki işsizlik, zamlar, fatura soygunu ve yoksulluk kader değildir. Toplumun emeği ile geçinen çoğunluğunu koruyan kamucu halkçı politikalar hem mümkün hem de zorunludur. Buradan bir kez daha diyoruz ki fatura soygununa son verin. Geçinemiyoruz. Zamları geri alın. Hayatımızı çekilmez hale getiren zamlara hayır. Krizin faturası iktidar ve patronlara kesilsin bize değil” 
# Kadın, chp
# CUMHURİYET HALK PARTİSİ İLE İLİŞKİLİ:
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04 Şub 2022 - 20:02 - Siyaset

Muhabir  Serhat Güneş

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