KOSTÜ'de Rektörlük devir teslim töreni gerçekleşti

Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Talip Emiroğlu, Prof. Dr. Fuat Bayram’a teşekkür plaketi takdim etti. Rektörlük Senato Salonunda düzenlenen Rektörlük Devir Teslim Töreninde konuşan Prof. Dr. Fuat Bayram görev yaptığı Rektör Vekilliği döneminde birlikte çalıştığı Senato Üyelerine ve çalışanlara teşekkür ederek yeni Rektörümüze başarılar diledi.
Görevi devralan yeni Rektörümüz Prof. Dr. Muzaffer Elmas ise, Rektör Prof. Dr. Fuat Bayram’a başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, ülkemizin sanayi ve teknoloji alanında en önemli şehri Kocaeli’nde kurulmuş olan Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi’nin tüm paydaşlarıyla iş birliği içinde bölgeye, ülkeye ve dünyaya örnek olan ve katkı sağlayan bir üniversite olması için gayret göstereceğini belirtti.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.