04 Şub 2022 - 21:19- Eğitim G: 04 Şub 2022 - 21:20

KOSTÜ'de Rektörlük devir teslim töreni gerçekleşti

Üniversitemize rektör olarak atanan Prof. Dr. Muzaffer Elmas, düzenlenen devir teslim töreniyle görevi Prof. Dr. Fuat Bayram’dan devraldı.

KOSTÜ'de Rektörlük devir teslim töreni gerçekleşti mask

Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Talip Emiroğlu, Prof. Dr. Fuat Bayram’a teşekkür plaketi takdim etti. Rektörlük Senato Salonunda düzenlenen Rektörlük Devir Teslim Töreninde konuşan Prof. Dr. Fuat Bayram görev yaptığı Rektör Vekilliği döneminde birlikte çalıştığı Senato Üyelerine ve çalışanlara teşekkür ederek yeni Rektörümüze başarılar diledi.

Görevi devralan yeni Rektörümüz Prof. Dr. Muzaffer Elmas ise, Rektör Prof. Dr. Fuat Bayram’a başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, ülkemizin sanayi ve teknoloji alanında en önemli şehri Kocaeli’nde kurulmuş olan Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi’nin tüm paydaşlarıyla iş birliği içinde bölgeye, ülkeye ve dünyaya örnek olan ve katkı sağlayan bir üniversite olması için gayret göstereceğini belirtti.
# sağlık

04 Şub 2022 - 21:19 - Eğitim

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