04 Şub 2022 - 21:20- Gündem G: 04 Şub 2022 - 21:22

Korona tablosunda bir rekor daha

Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre düştü. 4 Şubat'ta kaydedilen 24 saatlik verilere göre 111 bin 157 vaka tespit edildi. Vefat sayısı 248 oldu. Öte yandan iyileşen hasta sayısı 83 bin 536 olurken toplam 468 bin 152 PCR testi yapıldı.

Korona tablosunda bir rekor daha mask

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 4 Şubat'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 111 bin 157 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı 248 olarak belirlendi. Tedavisi tamamlanan 83 bin 536 hasta taburcu olurken bugün 468 bin 152 test yapıldı.

 KOCA: VEFAT SAYILARIMIZ YÜKSEK

Bakan Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "Vefat sayılarımız yüksek. Omicron varyantının kolay yayılmasına bağlı olarak vaka sayılarının artışı, özellikle ağır kronik hastalarda ve kronik hastalığı olan yaşlılarda, direnç düzeylerinin düşük olması sebebiyle ölüme yol açıyor. Aşılarımızı yaptırmalı, kendimizi korumalıyız." dedi.

2. DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 84,56 OLDU

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 92,61 oldu. 2. doz ortalaması ise yüzde 84,56 olarak belirlendi. Öte yandan Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı ise 142 milyon 735 bin 468 doza yükseldi.

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 52 MİLYON 489 BİN 431 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 57 milyon 480 bin 352 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 52 milyon 489 bin 431 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 25 milyon 455 bin 584 kişiye aşı yapıldı.

DÜNKÜ VAKA SAYISI 107 BİNİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 233 kişi hayatını kaybederken 107 bin 530 de yeni vaka tespit edilmişti.

# sağlık

04 Şub 2022 - 21:20 - Gündem

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