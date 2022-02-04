04 Şub 2022 - 21:25- Gündem G: 04 Şub 2022 - 21:26

Başkan Özlü: Halkımızla Her Mecrada İletişim Halindeyiz

Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü, ilçede hep birlikte güzel işler yaptığı mesai arkadaşlarıyla bir araya gelmeye devam ediyor.

Başkan Özlü: Halkımızla Her Mecrada İletişim Halindeyiz mask

Başiskele’de vatandaşlara gece gündüz demeden büyük bir özveriyle 7 gün 24 saat çalışan mesai arkadaşlarını yalnız bırakmayan ve onları destekleyen Başkan Özlü, birim müdürleri ve personelleriyle istişare toplantısı gerçekleştiriyor. Sahada çalışan ekiplerini her fırsatta ziyaret eden Başkan Özlü, masa başında Başiskeleliler’e hizmet veren mesai arkadaşlarıyla bir araya geldi.

İLK BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİYLE BULUŞTU

Her gün bir birimin müdürlüğündeki personelle istiare toplantısı gerçekleştirecek olan Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü, ilk olarak belediyenin yaptığı güzel işlerin tanıtımında ve sunumunda, vatandaşlarla iletişimin sağlıklı bir şekilde sürdürülmesini sağlayan Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü personelini ağırlayarak istişarelerde bulundu. Yapılan çalışmalar hakkında bilgiler alan Başkan Özlü, sıcak ve samimi ortamda mesai arkadaşlarıyla yeni nesil medya anlayışı üzerine sohbet etti.

BAŞKAN ÖZLÜ: İLETİŞİM ÇOK ÖNEMLİ

Günümüzde her şeyin çok hızlı bir şekilde tüketildiğini söyleyen Başkan Özlü, “Sosyal medya, geleneksel medya araçlarından çok fazla öteye geçerek ve büyük kitleleri etkileyerek kamuoyu oluşturmada, hizmetlerimizin ve yatırımlarımızın duyurulmasında büyük katkısı var. Kitap, gazete, dergi gibi geleneksel medya araçlarında iletim söz konusu iken, sosyal medyada iletişim daha çok ön plana çıkıyor. İletimde sadece kaynak mesajını gönderir öylece bekler. Mesajım karşıya ulaştı mı ulaşmadı mı bilemez. Ama iletişimde kaynak mesajını karşı tarafa, yani alıcıya iletir, karşı taraf da o mesaja geri dönüş sağlarsa iletişim sağlanır. İletim durağan iken, iletişim süreklidir. İşte bu iletişim sürekliliğimizi Başiskeleli hemşehrilerimizle sosyal medya üzerinden de devamlı sağlamalıyız. Sosyal hayatta olduğu gibi sosyal medya gibi her mecrada Başiskeleli komşularımızla daha fazla iletişim halinde olmalıyız. Bu noktada sizlerin büyük gayret ve emek gösterdiğinizi görüyorum. Hepinize emeklerinizden dolayı teşekkür ediyor, işlerinizde kolaylıklar ve başarılar diliyorum.” dedi.

MÜDÜRLÜKLER İLE TEK TEK İSTİŞARE EDİYOR

Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ekibiyle yaptığı görüşmenin ardından, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğü’nde görevi mesai arkadaşlarıyla bir araya gelerek istişarelerde bulundu. Başiskele Belediyesi’nin 2022 yılında yapacağı güzel işlerin, yatırımların ve hizmetlerin ilgili müdürlüklerle tek tek istişare edildiği toplantılar, Başkan M. Yasin Özlü’nün başkanlığında devam edecek.

# Başiskele, eğitim
# BAŞİSKELE BELEDİYESİ İLE İLİŞKİLİ:
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04 Şub 2022 - 21:25 - Gündem

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