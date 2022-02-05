Chp Kocaeli İl yönetiminden Atakent Hastanesi’ne ziyaret

Kısa süre önce, Yalova, Orhangazi ve Gemlik’te bulunan sağlık kuruluşlarıyla sunduğu kaliteli sağlık hizmeti ile övgü alan Atakent Sağlık Grubu’na satılan ve ismi Özel Atakent Cihan Hastanesi olarak değiştirilen hastaneye hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor. Gerçekleşen yatırımdan sonra büyümeye devam eden Özel Atakent Cihan Hastanesi’nin son konukları, CHP Kocaeli İl Başkanı Özgür Harun Yıldızlı, CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar ve İl Yönetim Kurulu Üyeleri oldu.

Ziyarette konuklar, bölgede gerçekleştirdiği sağlık yatırımları ile toplumun ihtiyaç duyduğu kaliteli sağlık hizmeti sunumu için gerekli olan özveriyi gerçekleştirmesinden dolayı Yönetim Kurulu Başkanı Kemalettin Akkurt’u tebrik etti. Sağlık hizmeti sunumunda hasta memnuniyeti üzerinde önemle durduklarını ifade eden Akkurt, hem yurt içi hem de yurt dışından çok sayıda hastaya kaliteli, güvenilir ve ulaşılabilir sağlık hizmeti sunmayı kendilerine misyon edindiklerini ve bu hususta iyi bir yol kat ettiklerinin memnuniyeti içinde olduklarını belirtti.

Kocaeli’deki faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Başkanı Kemalettin Akkurt’u bilgilendiren CHP Kocaeli İl Başkanı Özgür Harun Yıldızlı ve CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, hastaneye hayırlı olsun temennisinde bulunarak ziyaretlerini sonlandırdı.