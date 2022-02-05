AKP Başiskele’de ilçe yöneticisi istifa etti

AKP Başiskele İlçe Yöneticisi Faruk Koral, görevinden istifa ettiğini duyurdu. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Koral, “Gördüğüm lüzum üzerine AK Parti Başiskele İlçe Yönetim Kurulu üyeliğimden 3 Şubat 2022 tarihi itibariyle istifa etmiş bulunmaktayım. Kamuoyunun bilgilerine arz ederim” ifadelerine yer verdi. Koral’ın istifa sebebi ise henüz bilinmiyor.