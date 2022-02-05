Gölcük Barbaros Hayrettin Lisesi’nde velilerin tepkisi TBMM’ye taşındı

Kocaeli Valiliği kararıyla ilimizde 4 okulun depreme dayanıksız olması gerekçesiyle yıkılacağı duyuruldu. Yıkılacak okullarda eğitim gören öğrencilerin yeni okulları yapılana kadar farklı okullarda ikili eğitim üzerinden eğitim görecekleri de açıklandı. Veliler, bu duruma tepki gösterirken Gölcük’te bulunan Barbaros Hayrettin Lisesi’ndeki öğrencilerin ikinci döneme Cumhuriyet İlköğretim Okulu’nda devam etmesi gündeme geldi.

“ÖĞRENCİLER MAĞDUR OLMUŞTUR”

İYİ Parti Gölcük İlçe Başkanı İsmail Aynacı, “İlçemizde bulunan Barbaros Hayrettin Lisesinin yıkılıp yeniden yapılacağı ve lisede eğitim gören öğrencilerimizin Cumhuriyet İlköğretim okulunda ikinci döneme devam edeceği açıklanmıştır” diyerek, “Cumhuriyet ilköğretim okulunda öğrenim gören öğrencilerimizin velileri bu konudan çok rahatsız olmuşlardır. Milli eğitim müdürümüz yaptığı açıklamada giriş çıkış saatlerinin farklı olduğu ve derslikler ile bilgi verilmiş olsa da, velilerle yaptığımız ders saatlerinde kısıtlamalar, teneffüs dakikalarında azalmalar ve eğitimin başlayacağı saatte erkene alma söz konusu olup öğrenciler mağdur olmuştur” dedi.

SORU ÖNERGESİ VERİLDİ

Lise binasının yenilenmesinde yapılan bu plansız ve zamansız bu yıkımla ilgili milletvekilimiz Lütfü Türkkan Bey ile görüşmüş olup eğitim bakanlığına soru önergesi hazırladık. Gerekli bilgilerin alınması ile bu mağduriyeti giderilmesinde elimizden geleni yapacağız. Bu konu da yeniden gözden geçirilmesi daha uygun bir çözüm bulunulması elzemdir” ifadelerinde bulundu. İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan tarafından hazırlanan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından yanıtlanması istemiyle TBMM’ye soru önergesi verildi.

BAKANLIĞIN GÖRÜŞÜ SORULDU

Önergede, okulun yıkılma gerekçesinin ne olduğu, neden Cumhuriyet İlkokulu’nun seçildiği, uygulamanın ne kadar süreceği, kısa mesafede bulunan başka okula taşınmasının uygun olup olmadığı, velilerin tepkisine karşın bakanlığın görüşü ve velilerin talepleri soruldu.