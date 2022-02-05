05 Şub 2022 - 11:51- Spor G: 05 Şub 2022 - 11:53

Başkan Hürriyet, bizimkileri unutmadı!

Erdem ÖVÜÇ
Erdem ÖVÜÇ Tüm Haberleri
Başkan Hürriyet, bizimkileri unutmadı! mask
Haber albümü için resme tıklayın

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, Kocaelispor’un eski futbolcusu ve teknik direktörlerinden Erhan Altın’ın çalıştırdığı, Kocaelispor’un eski golcülerinden Taner Gülleri’nin de yardımcılığını yaptığı Vanspor’u kamp yaptığı otelde ziyaret etti.

3 İZMİTLİ FUTBOLCU DA OYNUYOR

Sakaryaspor ile oynayacağı maç için salı günü Başiskele’ye gelen ve burada mini bir kamp yapan Vanspor’un önceki gün çok özel bir ziyaretçisi vardı. İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet kırmızı siyahlı kulübü ziyaret etti. Kocaelispor’un eski golcülerinden Taner Gülleri’nin de yardımcılığını yaptığı, İzmitli futbolcular Uğur Can, İsa Nalbant ve Oktay Gürdal’ın formasını giydiği Vanspor ekibi Hürriyet’in ziyareti ile moral buldu.

AVSEVEN, ALTIN VE GÜLLERİ’DEN TEŞEKKÜR

Van şehrinin doğunun güzide illeri arasında yer aldığını belirten Başkan Hürriyet, Erhan Altın ve Taner Gülleri bir süre sohbet ederken teknik ekibe yeni görevlerinde, maçlarında da Vanspor’a başarı dileğinde bulundu. Tüm takıma İzmit’in sembolü pişmaniye hediye edilirken, Sportif Direktör Erkan Avseven, Erhan Altın, Taner Gülleri ve kırmızı siyahlı futbolcular da Başkan Hürriyet’e ziyareti ve samimiyeti için şükranlarını sundu.

# Başiskele, Kocaelispor

05 Şub 2022 - 11:51 - Spor

Muhabir  Erdem Övüç

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.540.947 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Tezgahtar ve kuru pasta ustası aranıyor

Bayan tezgahtar  ve kuru pasta ustası aranıyor.  Müracaat : KARDELEN FIRIN 

02623111816

TIR ŞOFÖRÜ ARANIYOR

İzmit - İstanbul arası, tenteli tırda çalışacak tır şoför aranıyor.

0537 566 86 87

BAY PERSONEL ALINACAKTIR

Şirketimizde çalıştırılmak üzere - Askerliğini yapmış - AUTOCAD ve SOLİDCAM programlarını bilen  - BAY personel aramaktayız.

BOYA USTASI ARANIYOR

OTO PORT  kaporta boya işi için USTA/KALFA aranmaktadır. Dolgun maaş verilecektir.

0536 463 33 54

ELEMAN ARANIYOR

Başiskele’deki şirketimiz atölyelerinde, imalatta yetiştirilmek üzere;  - Askerlik engeli bulunmayan  - 30 yaşını geçmemiş - Bay eleman alınacakt...

0554 496 91 53

TIR ŞOFÖRÜ ARANIYOR

İzmit - İstanbul arası,  tertemiz turda çalışacak tır şoförü aranıyor. 

05375668687

Eleman aranıyor

ALUMİNYUM PVC atölyesinin idari imalat montajını yapabilecek, iyi ekonomik şartlarda çalışacak, konusunda deneyimli yardımcı aranmaktadır. Müracaat...

05322428050

SATILIK DAİRE

Derince Sırrı Paşa Mahallesi Öğretmenler Caddesi İrfan Sokak’ta 5 yaşında binanın 3. katındaki  çatı dubleks, Krediye uygun 3+1, brüt 175 metrekare  K...

0538 094 41 95

HURDA GAZETE SATILIR

Hurda (eski gazete) gazete satılır. Kilo fiyatı : 8 TL

0262 323 39 17

HASTA BAKICILIK İŞİ ARIYORUM 

HASTA BAKICILIK İŞİ ARIYORUM Kocaeli’de, KENDİ EVİMDE  HASTA BAKICILIK işi arıyorum.  Yaşlı, engelli hasta bakabilirim.  DENEYİM SAHİBİYİM.  Refer...

0532 560 61 03

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Şirinspor ve Kandıra’dan itiraz var mask
Şirinspor ve Kandıra’dan itiraz var
Kocaelispor, Belediye Derince ile   U-11’de de dostluğunu pekiştirdi    mask
Kocaelispor, Belediye Derince ile   U-11’de de dostluğunu pekiştirdi   
Çınarlıspor’a moral    mask
Çınarlıspor’a moral   
Şirinspor ve Kandıra’dan “HÜKMEN” itirazı! mask
Şirinspor ve Kandıra’dan “HÜKMEN” itirazı!
Karatenin şampiyonları Kocaeli’den çıkacak mask
Karatenin şampiyonları Kocaeli’den çıkacak
Bizimkilerden selam var mask
Bizimkilerden selam var
Anket Asgari ücret zammından memnun musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL