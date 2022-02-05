Başkan Hürriyet, bizimkileri unutmadı!

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, Kocaelispor’un eski futbolcusu ve teknik direktörlerinden Erhan Altın’ın çalıştırdığı, Kocaelispor’un eski golcülerinden Taner Gülleri’nin de yardımcılığını yaptığı Vanspor’u kamp yaptığı otelde ziyaret etti.

3 İZMİTLİ FUTBOLCU DA OYNUYOR

Sakaryaspor ile oynayacağı maç için salı günü Başiskele’ye gelen ve burada mini bir kamp yapan Vanspor’un önceki gün çok özel bir ziyaretçisi vardı. İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet kırmızı siyahlı kulübü ziyaret etti. Kocaelispor’un eski golcülerinden Taner Gülleri’nin de yardımcılığını yaptığı, İzmitli futbolcular Uğur Can, İsa Nalbant ve Oktay Gürdal’ın formasını giydiği Vanspor ekibi Hürriyet’in ziyareti ile moral buldu.

AVSEVEN, ALTIN VE GÜLLERİ’DEN TEŞEKKÜR

Van şehrinin doğunun güzide illeri arasında yer aldığını belirten Başkan Hürriyet, Erhan Altın ve Taner Gülleri bir süre sohbet ederken teknik ekibe yeni görevlerinde, maçlarında da Vanspor’a başarı dileğinde bulundu. Tüm takıma İzmit’in sembolü pişmaniye hediye edilirken, Sportif Direktör Erkan Avseven, Erhan Altın, Taner Gülleri ve kırmızı siyahlı futbolcular da Başkan Hürriyet’e ziyareti ve samimiyeti için şükranlarını sundu.