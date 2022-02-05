Tenisin şampiyonları Kocaeli’den çıktı!

U-16 Tenis Türkiye Şampiyonası, İzmit Tenis Kulübü kortlarında başarılı bir organizasyonla gerçekleşti. Hem kızlarda hem de erkeklerde şampiyon Kocaeli’den çıkarken, Duru Kuşçu ve Emirhan Bulut göğsümüzü kabarttı.

EV SAHİBİ İZMİT TENİS KULÜBÜ

İlimiz teniste müthiş bir başarıya imza attı. Geçen hafta U-18 Türkiye Şampiyonası’na ev sahipliği yapan İzmit Tenis Kulübü bu kez U-16 Türkiye Tenis Şampiyonası’nı başarılı bir organizasyonla düzenledi. 1 hafta süren ve büyük bir çekişmeye sahne dev organizasyonda kızlar şampiyonu finalde İstanbul Optimum Spor Kulübü’nden Melis Yıldırım’ı mağlup eden ve aynı zamanda İzmit Tenis Kulübü sporcusu olan Duru Kuşçu oldu. Erkeklerde ise şampiyon finalde Adana Atlı Spor Kulübü’nden Mert Aytekin’i zorlu maç sonunda geçen Darıca Tenis Kulübü sporcusu Emirhan Bulut elde etti.

BÜYÜKAKIN VE DURU MAÇ YAPTI

Şampiyonlara ve ikincilere kupa ile madalyalarını Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın verirken yaptığı konuşmada İzmit Fuar alanının Millet Bahçesi olacağını, projede çok daha modern tenis kortlarına ve tesislerine yer vereceklerini belirtti. Büyükakın, İzmitli şampiyon tenisçi Duru Kuşçu ile de kısa süreli tenis oynamayı da ihmal etmedi. İTK Başkanı Metin Türedi, Koordinatör Ali Kolburan, yönetim kurulu üyeleri, antrenörler ve sporcular gün sonunda toplu halde gazetemize fotoğraf verdi. İzmit Tenis Kulübü önümüzdeki ay U-14 Türkiye şampiyonasına ve Türkiye Okullar Arası Grup maçlarına da ev sahipliği yapacak.