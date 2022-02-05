05 Şub 2022 - 11:57- Gündem G: 05 Şub 2022 - 11:59

Fabrika işçilerinden halaylı eylem

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde bir fabrikada işçiler eylemlerine devam ederken, diğer fabrikaların işçileri de gelerek eyleme destek verdi.
Fabrika işçilerinden halaylı eylem mask
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Otomotiv Tedarik Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde (TOSB) otomotiv parçaları üreten Fark Holding'e ait Farplas firmasında işçilerin eylemi devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde kendisini fabrika içerisine kapatıp, çatıya çıkarak eylem yapan 108 işçi, polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. Bugün de işçiler halay çekip, sloganlar atarak fabrika önünde eylem yapmaya devam etti. ‘Atılan işçiler geri alınsın’ şeklinde sloganlar atarak işten çıkarılan işçilerin görevlerine iadesini talep eden eylemcilere başka fabrikaların işçileri de destek verdi. Yürüyerek ve slogan atarak fabrika önüne gelen grup, fabrika önündeki grup ile birleşerek eyleme katıldı. Fabrika önünde polis ekipleri güvenlik önlemleri aldı.

05 Şub 2022 - 11:57 - Gündem

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