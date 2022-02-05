9 numarayı bitirmeye çalışıyoruz

Kış transfer süreci 8 Şubat’ta sona erecek. Devre arasında 7 futbolcu ile anlaşma yapan Kocaelispor’da eksik olan tek bölge 9 numara kaldı.

JOAO PEDRO SOUSA SİLVA

Dino’nun sakatlığının 2 hafta daha sürecek olması nedeni ile bu bölge için arayışlarını sürdüren yeşil siyahlılarda Bulgar Minchev’in bonservisinin yüksek, yine Balde’nin de maliyetli olması transferi hayli güçleştirdi. Kocaelispor, Portekiz’den Joao Pedro Sousa Silva için de son teklifini yaptı. Önceki akşam futbolcunun menajeri ile son pazarlıklar yapılıyordu.

AGUSTIN VULETICH

Öte yandan sürpriz iki santrforun ismi gündeme geldi. Bonservisi elinde olan 31 yaşındaki Arjantin asıllı Hırvat futbolcu Agustin Vuletich’in yeşil siyahlıların takibinde olduğu öğrenildi. Kolombiya’da Madellin takımında lig ve kupada toplam 34 maça çıkan futbolcu, ligde 10, kupada da 2 gol attı.

VINICIUS ARAUJO

Son olarak Japonya’nın Yamagata takımında forma giyen ve bonservisi elinde Vinicius Araujo da gündemdeki bir diğer isim. 29 yaşındaki futbolcu Valencia tarafından sürekli kiralandı. Brezilyalı santrfor Standart Liege, Cruzeiro, Huesca, Real Zaragoza, Vasco De Gama ve Avai gibi takımlarda ter döktü. Futbolcu geçen sezon Japonya J2 Ligi’nde 26 maçta 14 gol attı, 4 de asist yaptı.