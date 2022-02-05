Başkan Hürriyet 12 ilçe dernekleriyle kent için Ortak Akılda buluştu

İzmit Belediyesi ve İzmit Kent Konseyinin kentteki yöre dernekleri ile bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunduğu Ortak Akıl Buluşmaları programının ikincisi gerçekleşti. Ortak Akıl Buluşmaları’nın ikincisi yine Başiskele Wellborn Otel’de İzmit Belediye başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet ve İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol’un ev sahipliğinde yapıldı.

FİKİR ALIŞVERİŞİ YAPILDI

Kocaeli’deki 6 ilçenin yöre dernekleriyle yapılan ilk buluşmanın ardından, diğer 6 ilçe dernekleri Ortak Akıl Buluşmaları’nın ikincisinde ağırlandı. Dernek temsilcilerinin firiklerini paylaştığı toplantıda ayrıca hemşeri dernekleriyle sürekli istişarede bulunan ve onların fikirlerini önemseyen İzmit Belediyesinin gerçekleştirdiği çalışmalara dair video sunumu da yapıldı.

HÜRRİYET, “KENT DİNAMİKLERİYLE HAREKET ETMEK KIYMETLİ”

Hemşehri derneklerini önemseyen ve kendileriyle sık sık bir araya gelen İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet yaptığı konuşmada, “Öncelikle bu geceyi bizimle paylaştığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Hep ifade ettiğimiz üzere istiyoruz ki göreve geldiğimizden bu yana ben yaptım oldu mantığıyla değil orta akılla, birbirimize sorarak, halkın istekleri ve ihtiyaçlarına cevap vererek hareket ettik. Projelerimizi ortaya koyarken beraber karar vermek istiyoruz. İnsanlarımızla birlikte projelendirmek istiyoruz. Daha da önemlisi eğer israf kötü bir şey ise yanlış yatırım, kötü yatırım yapmamak gerekiyor. O yüzden önce ihtiyacı tespit etmek gerekiyor. İhtiyacı tespit ederken de birbirimize sormak ve sizin gibi kent dinamiklerini oluşturan derneklerine ve değerli üyelerine sormak, beraberce karar vermek ihtiyaç olan yatırım için gerçekten çok kıymetli.

“DOSTLUĞU DAHA DA GELİŞTİRMEK”

Göreve geldiğimizden bu yana önce İzmit’te birçok derneğimizle, sivil toplum örgütlerimizle sık sık bir araya geldik. Beraberce bu kent için akıl ürettik. Takdir edersiniz ki 4 yıl bu kentte milletvekilliği yaptım. Diğer ilçelerde de o kadar izlerimiz, dostluklarımız oldu ki sizleri de ziyaret etmemizi istediniz. Sorumluluk alanımız İzmit. İzmit’te hizmet etmeye çalışıyoruz. İzmit’le ilgili olabildiğince sorumluluk alanlarımızda görevimizi yapmaya çalışıyoruz. Elbette ki diğer ilçelerin kendilerine ait yerel yönetimleri var. Belediyelerimizde herkes kendi kaynaklarıyla bir şeyler yapmaya çalışıyor. Kurumsal bir çatışmaya sebep vermeden bu dostluğu daha da geliştirmek, bize düşen bir şey olabilir diye Kocaeli’deki derneklerimizi de davet etmek istedik. Hal ve hatırlarını sormak istedik. Bu akşam da sizleri o yüzden davet ettik. Hem bir paylaşım olsun hem görüşmüş olalım.

“HAYATA GEÇİRDİĞİMİZ BİRÇOK ÇALIŞMA VAR”

Videolarda izlediğiniz gibi hayata geçirdiğimiz birçok çalışma var. Halkımızın bizden istediği ihtiyaçlar doğrultusunda Alzheimer Yaşam Evi’nde Çınar Çocuk Evi’ne, İzmit Belediyesi Kütüphanesi’nden Yaşama Destek Evi’ne, Kadın Girişimciler Merkezi gibi birçok projeyi hayata geçirdik. Sizlerin de İzmit’te yaşayan hısım akrabalarınız var. Sizler bu çalışmaları bilmelisiniz ki bir ihtiyaç olduğunda İzmit’te yaşayan hemşehrilerinizin bu çalışmalardan faydalanabilsin. Alzheimer Merkezimizi bileceksiniz ki sizin İzmit’te yaşayan hemşehrilerinizin ihtiyacı olduğunda yönlendirebilin. Kütüphanelerimizi bileceksiniz ki burada yaşayan hemşehrileriniz bu hizmetlerden faydalanabilecek.

“DERNEKÇİLİK GÖNÜLLÜK İSTER, FEDAKÂRLIK İSTER”

Bir araya gelmemizin bir diğer sebebi de çalışmalarımızı sizlere anlatabilmek. Onun da ötesinde ben de dernekçilikten gelmiş birisiyim. Dernekçiliğin ne kadar zor olduğunu iyi bilirim. Çünkü dernekçilik gönüllülük ister, fedakârlık ister. Kendi zamanından, kendi hayatından, parandan, pulundan vermek gerekir. İşte biz yerel yönetimlere düşen gönüllülük esasıyla dernekçilikle uğraşan ve bu konuda hemşehrilere hizmet sunmaya çalışan siz değerli derneklerimize biz ne yapabiliriz düşüncesiyle yola çıkmıştık. Bu vesile ile iki proje ürettik. Bir tanesi Balkan Dernekleri Yerleşkesi idi. Bu projeyi hayata geçirirken sadece İzmit ile sınırlı kalmadık. Kocaeli’deki tüm Balkan derneklerimizi davet ettik, düşüncemizi paylaştık. Sağ olsun onlar da dayanışma gösterdiler. Beraberce Yenişehir Mahallesi’nde atıl kalan bir tesisi yenileyerek bütün Balkan derneklerimizin ihtiyaç duyması halinde ücretsiz bir şekilde yararlanabileceği bir alana dönüştürdük.

“DERNEKLER YERLEŞKEMİZ İHTİYAÇLARA CEVAP VERECEK”

Sadece Balkan derneklerimiz yok elbette. Birçok hemşehri derneğimiz ciddi ihtiyaçlarla mücadele ediyor. Onlar için de çok fazla kullanılmayan ve atıl bırakılan Necati Gençoğlu Kültür Merkezi için harekete geçtik. Ciddi bir tadilatla bütün derneklerimizin hizmetine sunabiliriz. Hemen kolları sıvadık. Necati Gençoğlu Kültür Merkezi yakın zamanda açılmak üzere tadilatı devam ediyor. Açıldığı zaman Kocaeli’deki bütün derneklerimizin ücretsiz şekilde hizmetinde olacak. Bir gece düzenlemek isteseniz, seminer veya toplantı düzenlemek isteseniz ciddi maliyetlerle karşılaşıyorsunuz. Bu dernekler yerleşkesi çalışmamız derneklerimizin bu ihtiyaçlarına cevap verecek. Sizlere hem ekonomik olarak katkı sunacak hem de çalışmalarınızı güçlendirecek, dayanışmayı arttıracak ve bu dayanışmayla birlikte sivil düşünceyi güçlendirecek önemli bir mekan olacak. Yaklaşık 2 ay içerisinde tamamlanmasını umuyoruz. Çalışmalarımızı hızlıca gerçekleştiriyoruz.

“ÜSTÜNE YENİLERİNİ KATARAK ÜRETİYORUZ”

Ben öncelikle çalışma ekibime, değerli arkadaşlarıma, bütün müdürlerime, tüm İzmit Belediyesi çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Herkes canla başla 20 yıldır yapılmayanı yapmaya çalışıyor. Üstüne yenilerini katarak olabildiğince yeni şeyler üretmeye gayret ediyoruz. Sadece yaptıklarımızı anlatmakla kalmayıp eksikliklerimiz varsa eğer sizlerden dinlemek istiyoruz. Eleştiriler varsa onları da almak istiyoruz. Bu toplantıları da o yüzden açık bir şekilde herkesin katılımıyla serbest kürsü şeklinde organize etmeye çalışıyoruz. Sizlerin bizlere yol göstericiliğiniz çok önemli. Değerli başkanlarımıza ve yönetimlerine teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

EROL, “HEPİMİZ BU KENTTE YAŞIYORUZ”

İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol, “Bizlerin bu akşam burada birlikte olmamızı sağlayan en büyük faktör hepimizin bu kentte yaşıyor olmasıdır. Bu noktada birbirine karıştırılan iki olgudan bahsetmek istiyorum. Bunlar kentli olmak ve kentli olmak. Kentli olmak, söz konusu yörede nefes alıp vermek ve fiziken orda bulunmak iken kentli olmak ülkemizin hangi yöresinde doğmuş olursa olsun yaşadığı kentini benimseyen, ona karşı sorumluluk duyan kişidir. Bir diğer anlatımla kentli insan kentsel dinamiklerin yoğurduğu, biçimlendirdiği, çalışan, boş zamanlarını değerlendiren, kendini kentli olarak duyumsayıp kentine sahip çıkan, kentsel karar alma mekanizmalarına katılıp destek veren yerel bilinci gelişmiş insandır.

“YENİ NESİL BİR ANLAYIŞLA”

Yani kentte yaşayan ve kentliyi birbirinden ayıran faktör farkındalık, aidiyet ve sorumluluğu bünyesinde barındıran bilinç kavramında gizlidir. Kentlilik bilinci aktif bir durumdur ve çalışmayı gerektirir. Bu akşam sizler bu farkındalığı yaratarak bizlerle birlikte oldunuz. Sizler bizim için çok değerlisiniz. Çevrenizde olup bitenin farkındasınız ve sorumluluk duyarak bu soğuk kış akşamında sıcacık evinizi bırakıp gecemizi taçlandırdınız. İzmit Belediyesi ve İzmit Kent Konseyi olarak bizler yeni nesil bir anlayışla kentlilik bilincinin ve aidiyet duygusunun gelişmesi için Kocaeli genelinde yeni bir vizyona gerek olduğuna inanıyor ve bu yönde adımlar atıyoruz. İşte bu akşamki toplantının asıl amacı budur.

“SONSUZ BİR ADANMIŞLIKLA ÇALIŞACAĞIZ”

Aramızda farklı ilçelerimizde bulunan hemşehri derneklerimiz ve vakıflarımız var. Elbette her ilçemizin kendi tarafından seçilmiş bir yerel yönetimi vardır ve o yapılara saygımızın sonsuz olduğunu bilmenizi istiyoruz. Yoksa hiçbir ilçenin görev alanına gitmek rahatsızlık vermek gibi bir çabamız yoktur. Tek amacımız şanlı Türk Bayrağımızın altında Mehmet Akif Ersoy’un dizelere döktüğü ruhla kardeşlik ve dostluk ilişkilerimizi geliştirerek kentimize sahip çıkmak ve yeni bir hikâye yazmaktır. Bu toplumsal bütünleşmeyi sağlarken kimseyi ayrıştırmadan, geçmişten gelen bağlarından koparmadan, tüm kültürleri sevgi ve saygı potasında eritip kaynaştırmak ve geleceğe taşımakla sorumluyuz. Bunun için sizlerin aklına, düşüncelerine ihtiyacımız vardır. İşte bu ortak aklı ortaya çıkarmak için bu akşam birlikteyiz. Hep birlikte daha yaşanası daha mutlu insanların bir arada olduğu bir kenti yaratabiliriz. Biz buna inanıyoruz ve sizleri inandırmak için sonsuz bir adanmışlıkla çalışmaya söz veriyoruz” şeklinde konuştu.

DERNEKLER TEŞEKKÜR ETTİ

Konuşmaların ardından dernek başkanları ve yöneticileri, İzmit Belediyesinden beklenti ve taleplerini ilettiler. Yapılan çalışmaların çok kıymetli ve önemli olduğunu, çalışmaları yakından takip ettiklerini ifade ederken hayata geçirilecek olan dernekler yerleşkesinin ihtiyaçlarını karşılayacağını söylediler. Böyle anlamlı bir buluşmaya imza attıkları için İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet ve İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol’a teşekkür ettiler.