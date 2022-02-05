İzmit Belediyesi ile 25 çocuk yüzme sporuna adım attı

İzmit Belediyesinin hayata geçirdiği “Yüzme Bilmeyen Kalmasın” projesi kapsamında, ücretsiz yüzme kursları eğitimleri tam gaz devam ediyor. İzmit Belediyesi Kapalı Yüzme Havuzunda 7-14 yaş arası 70 çocuk uzman antrenörler eşliğinde sömestr tatilinde de haftada dört günü eğitimlere katılarak yüzme öğrendiler. Programa katılan çocuklar içerisinde 25’i İzmit Belediyespor yüzme takımına seçildi.

HAFTANIN 4 GÜNÜ DERS

Her geçen gün ilginin arttığı “Yüzme Bilmeyen Kalmasın” projesi Tepeköy Mahallesi’nde bulunan İzmit Belediyesi Kapalı Yüzme Havuzunda öğrencilere verilen eğitimler ile kesintisiz sürüyor. Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri saat 13.00 ile 17.00 arasında 4 grup şeklinde eğitime katılan çocuklar, 6 antrenör ve 1 cankurtaran eşliğinde yüzme dersi aldı.

İZMİT’İ TEMSİL EDECEKLER

Tamamlanan bir aylık eğitimin ardından temel eğitimi gecen çocuklara sertifikaları takdim edildi. İzmit Belediyespor yüzme takımına seçilecek minik yüzücüler, kulüp bünyesinde lisanslı sporcu olarak müsabakalara katılabiliyor. Müsabakalarda başarılı olan çocuklar hem İzmit’i hem de Kocaeli’yi il dışındaki müsabakalarda temsil ediyor.

SERTİFİKA VE KİTAP TAKDİM EDİLDİ

Programda konuşan İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürü Mithat Ağa, “İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü olarak 24 Ocak’ta Sömestr Tatilinin başlamasıyla Yüzme Bilmeyen Projesi kapsamında 15 gün boyunca haftanın 4 günü eğitim verdik çocuklarımıza. Önümüzdeki pazartesi günü okullar başlıyor. Bugün sertifika ve kitap hediyelerimizi takdim ettik.

BAŞKANA TEŞEKKÜR ETTİLER

Başkanımız Av. Fatma Kaplan Hürriyet miniklere başarılar diledi. Sporcuların aileleri de bu fırsatı çocuklarımıza verdiğimiz için başkanımıza teşekkürlerini iletti. Yaz döneminde de eğitimlerimiz devam edecek. Yüzme bilmeyen çocuklara kapımız her zaman açık. Herkese spor yaptırmak için el birliğiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.