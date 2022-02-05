Kütük: Esnafa özel tarife uygulanmalı

Yılbaşı itibariyle elektrikte kademeli tarife dönemi başladı. Yeni dönemde faturaları iki, üç katı gelen vatandaşlar ve esnaf duruma tepki gösterdi. Kocaeli Bakkallar Büfeciler ve Tekel Bayiiler Esnaf Odası Başkanı Bayram Kütük, elektrik faturalarına tepki gösterdi.

“ESNAFA ÖZEL TARİFE UYGULANMALI”

Başkan Kütük tarafından yapılan açıklamada, “Esnafımız en az 800 kilovatsaat elektrik tüketimi yaptığı için kademeli tarifede kademenin 210 kilovatsaate çıkartılması maalesef esnafımıza fayda sağlamadı. Akaryakıta gelen zamlar başta olmak üzere birçok kalemde yaşanan artışlar esnafımızı zaten zorlarken kiradan çok gelen elektrik faturaları ödenemez hale geldi. Biriken borçlar nedeniyle de yapılandırması bozulan esnafımız zor zamanlardan geçiyor. Bu nedenle elektrikteki zamlar geri alınmalı. Esnafa özel bir tarife uygulanmalı. En azından belli bir süre bu zamların sübvanse edilmesi gerçekten esnafımızın en büyük beklentisi haline geldi” ifadelerine yer verildi.