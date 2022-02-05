Yıldızlı'dan Büyükakın'a: APO posterlerinin açılmasına müsaade ederken CHP üyesi miydiniz?

CHP Kocaeli İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı, Cumhuriyet’in 100. yılına denk gelen 2023 seçimlerini işaret ederek kullandığı“100 yıllık hesaplaşma” sözlerinin çarpıtıldığını ifade eden ve gelen tepkiler üzerine konuyu değiştirmek adına CHP’yi terör örgütlerini desteklemekle suçlayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a tarihi hatırlattı; “2015 yılı Kocaeli Büyükşehir Genel Sekreteri olduğunuz dönemde Nevruz kutlamalarında dostlarınızın resmi evraklı izinlerle hain terör elebaşısı APO posterlerini Perşembe Pazarı Alanı’nda açmasına müsaade ederken CHP üyesi miydiniz?”

ÇARPITILDIYSA NEDEN SİLDİRDİNİZ?

Başkan Yıldızlı açıklamasında şu ifadelere yer verdi; “Her yanlışınız da her kendinizi ifşa edişinizde bir şekilde konuyu Cumhuriyet Halk Partisi’ne bağlayıp milli ve dini duyguları istismar etmekten başka bir işiniz yok. Milletimiz de artık bu oyunlarınıza kanmıyor Sayın Büyükakın. Cumhuriyet’in 100. yılına denk geldiğini adınız kadar iyi bildiğiniz 2023 seçimleri için 100 yıllık hesaplaşma sözleriniz madem çarpıtıldı. Basına ilk servis ettiğiniz ilk metinleri neden geri çektirdiniz? Neden tam da o kısmı çıkarttırdınız?

GENEL SEKRETERKEN RESMİ YAZI İLE TERÖR ELEBAŞISI POSTERİ AÇTIRDINIZ

Bizleri terör örgütleri ile hain PKK ile yan yana olmakla itham ederken hiç mi aklınıza gelmiyor Genel Sekreter olduğunuz dönem APO posterlerini İzmit’in merkezinde dalgalanmasına nasıl müsaade ettiğiniz, Barış Treni’ni İzmit’te nasıl karşılayıp resmi tören düzenlediğiniz, hatta daha sonra FETÖ’den gözaltına alınan gazetecilerle el ele Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde poz verdiğiniz? Bu programların bir tanesinde bile bir Cumhuriyet Halk Partili yoktu.

AK PARTİLİ YÖNETİCİLERİN BOY BOY FOTOĞRAFLARI VAR

Ancak boy boy AK Partili yöneticilerin fotoğrafları var. Seçim dönemi devlet kanalında terör elebaşısının mektubunu okutmanızı, kırmızı bültenle aranan kardeşini de ekrana çıkarmanızdan bahsetmiyorum bile. ‘Hocam’ diye eteğine yapıştığınız, devletin tüm kademelerinde yuvalandırdığınız FETÖ’nün darbe girişimine değinmiyorum bile. Milletimiz 100 yıl önce bağımsızlığına kastedenlerle nasıl hesaplaştıysa, yine milletin iradesine kasteden aklıyla alay eden sizlerle de aynı şekilde, aynı cesaretle hesaplaşacaktır.”