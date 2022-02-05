05 Şub 2022 - 12:57- Eğitim G: 05 Şub 2022 - 12:59

Namık Kemal Anadolu Lisesi resmen duyurdu: Karadenizliler mahallesinde eğitime devam edilecek

İzmit’te yıkılacak okullardan biri olan Namık Kemal Anadolu Lisesi’nde öğrencilerin Karadenizliler Mahallesi’nde eğitim göreceği resmen duyuruldu.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
Namık Kemal Anadolu Lisesi resmen duyurdu: Karadenizliler mahallesinde eğitime devam edilecek mask

İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi’nde bulunan Namık Kemal Anadolu Lisesi, depreme dayanıklı olmadığı için yıkılıp yeniden yapılması kararlaştırıldı. Okulda okuyan yaklaşık 900 öğrencinin İzmit Yahya Kaptan Mahallesi’nde bulunan Yahya Kaptan Anadolu Lisesi’ne eğitime başlamasına karar verilirken Yahya Kaptan Anadolu Lisesi’nde okuyan öğrencilerin velileri bu duruma tepki gösterdi. Tepkilerin ardından Namık Kemal Anadolu Lisesi öğrencilerinin eğitimine Karadenizliler Mahallesi’nde bulunan eğitim kampüsünde devam edeceği resmen açılandı.

“SORUMLULUK SINAVINDAN SONRA”

7 Şubat 2022’de eğitim ve öğretimin ikinci yarısı başlayacak. Namık Kemal Anadolu Lisesi’nde eğitim gören öğrenciler ile ilgili yapılan resmi duyuruda “2021-2022 Eğitim ve Öğretim yılının 2.yarısına İzmit Namık Kemal Anadolu Lisesi öğrencileri derslere kendi okul binasında başlayacaktır. Sorumluluk sınavlarından sonra İzmit Karadenizliler mahallesinde yapılan yeni binada eğitime devam edilecektir” ifadeleri yer aldı.

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05 Şub 2022 - 12:57 - Eğitim

Muhabir  Nazım Özgün Erbulan

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