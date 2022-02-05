Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 202 personel alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Belde Özel Sağlık A.Ş.'de istihdam edilmek üzere 11 unvanda sürekli kadroda 202 personel alacak. Adaylar başvurularını gün boyunca kurum e-posta adresine özgeçmiş göndermek suretiyle yapacak. İncelenen özgeçmişler sonucunda durumu uygun bulunan adaylar telefon ile aranarak mülakata çağrılacak.
HANGİ UNVANDA KAÇ KİŞİ ALINACAK
15 itfaiye destek personeli
1 teknik personel
41 hizmet personeli
1 bakım onarım personeli
76 eğitmen, 1 büro personeli
29 öz bakım personeli
4 idari büro personeli
6 biyosidal ürün uygulayıcısı
4 ambulans şoförü
6 veteriner teknikeri
18 sağlık personeli
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.