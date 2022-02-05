Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 202 personel alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Belde Özel Sağlık A.Ş.'de istihdam edilmek üzere 11 unvanda sürekli kadroda 202 personel alacak. Adaylar başvurularını gün boyunca kurum e-posta adresine özgeçmiş göndermek suretiyle yapacak. İncelenen özgeçmişler sonucunda durumu uygun bulunan adaylar telefon ile aranarak mülakata çağrılacak.

HANGİ UNVANDA KAÇ KİŞİ ALINACAK

15 itfaiye destek personeli

1 teknik personel

41 hizmet personeli

1 bakım onarım personeli

76 eğitmen, 1 büro personeli

29 öz bakım personeli

4 idari büro personeli

6 biyosidal ürün uygulayıcısı

4 ambulans şoförü

6 veteriner teknikeri

18 sağlık personeli