Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekiplerince il genelinde trafik uygulamaları aralıksız devam ediyor. İzmit’te motorlu polis ekipleri ayrı ayrı noktalarda yaptıkları uygulamalarda yaklaşık 500 araç sorguladı. Yapılan uygulamada ticari araçların ve halk otobüslerinin kış lastiği takıp takmadıkları öncelikle kontrol edilirken psikoteknik ile yetki belgelerinin eksiklikleri kontrol edildi. Diğer araç sürücüleri de sorgulandığı uygulamada muayenesi olmayan bir araca 888 lira para cezası kesilirken aranması olan bir şahısta gözaltına alındı.
05 Şub 2022 - 13:50- Gündem Güncelleme: 05 Şub 2022 - 13:52
Kış lastiği kontrolleri nisan ayına kadar devam edecek
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri il genelinde yaptıkları uygulamalarla trafik kurallarına uymayan sürücüleri tespit ederek cezai işlem uygularken, sürücüleri kış lastiği kullanmaya devam etmeleri konusunda da uyarılarda bulundu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.