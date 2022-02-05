BAL, bir hafta gecikmeli derbilerle başlıyor

Kar nedeniyle bir hafta daha ertelenen BAL’da sezonun ikinci yarı açılış maçları bugün gerçekleşiyor. 7.Bölge 2.Grup’taki Kocaeli ekipleri Arslanbey Gençler Birliği-Yuvacık ile Başiskele Doğantepe-Değirmendere zor maçlara çıkıyor. 3.Grup’ta ise Gölcükspor-Karamürsel kozlarını paylaşacak. Gruptaki diğer takımlardan Gebzespor Alemdağ takımını, Çayırova ise Irmakspor takımını konuk edecek. Kullar İstanbul Sinopspor’a konuk olacak. Tüm maçlar 14.00’te başlayacak.