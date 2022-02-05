KOSTÜ'de yeni Muzaffer Rektör Elmas oldu

Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi’nde (KOSTÜ) vekil rektör olarak iki yıldır görev yapan Prof. Dr. Fuat Bayram, önceki gün gerçekleştirilen devir teslim töreniyle rektörlük görevini Prof. Dr. Muzaffer Elmas’a devretti. KOSTÜ Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Talip Emiroğlu, Prof. Dr. Fuat Bayram’a teşekkür plaketi takdim etti. Rektörlük Senato Salonunda düzenlenen devir teslim töreninde konuşan Prof. Dr. Fuat Bayram görev yaptığı rektör vekilliği döneminde birlikte çalıştığı senato üyelerine ve çalışanlara teşekkür ederek yeni Rektör Elmas'a başarılar diledi.

TEŞEKKÜR ETTİ

Görevi devralan yeni rektör Prof. Dr. Muzaffer Elmas ise, Prof. Dr. Fuat Bayram’a başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, ülkenin sanayi ve teknoloji alanında en önemli şehri Kocaeli’de kurulmuş olan Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi’nin tüm paydaşlarıyla iş birliği içinde bölgeye, ülkeye ve dünyaya örnek olan ve katkı sağlayan bir üniversite olması için gayret göstereceğini belirtti.

MUZAFFER ELMAS KİMDİR?

1956 yılında Giresun’da doğdu. 1980 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) İnşaat Fakültesi’ni bitirdi. Aynı üniversitede, 1983 yılında Yüksek Lisans ve 1988 yılında doktora eğitimini tamamladı. 1980 yılında Sakarya Devlet Mimarlık ve Mühendislik Akademisi’nde asistan olarak göreve başladı.1988 yılında İTÜ Sakarya Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde Yardımcı Doçent, 1994 yılında Doçent ve 2000 yılında profesör unvanını aldı. 2002 yılında başladığı rektör yardımcılığı görevinde “Üniversitede stratejik planlama, kalite, eğitim öğretim ve yatırımlar” alanında çalışmalar yaptı. 2010 yılında aynı üniversiteye rektör olarak atandı.

TÜRKİYE MÜKEMMELİK ÖDÜLÜ

Bu süre içinde Yükseköğretimde kalite, üniversitelerde Kurumsal Değerlendirme ve Akreditasyon süreçlerini ulusal ve uluslararası alanda kolaylaştıracak Üniversite Yönetim Sistemi kurulmasına öncülük etti. Bu sürede çalıştığı kurumda Türkiye mükemmellik ödülü, EFQM Excellence Award, Global Excellence Award ödül süreçlerini, EUA IEP ve YÖKAK’ın dış değerlendirme süreçlerini ve ulusal/uluslararası akreditasyon ajansları ile 50’ye yakın program akreditasyon süreçlerini yönetti. Ayrıca AFAD Deprem Danışma Kurul Üyesi, YÖK Mesleki Yeterlilikler Kurumu Başkan Vekilliği, Üniversitelerarası Kurul Eğitim Komisyonu Başkanlığı ve Türkiye Bilimsel Akademisi Asil Üyesi ve TÜBA konsey üyesidir. 1 Nisan 2018 tarihinde beri Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanlığı görevini yaptı.