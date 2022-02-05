05 Şub 2022 - 15:36- Siyaset G: 05 Şub 2022 - 15:38

Çakır, mübarek günde 192 çocuğu sevindirdi

Gelecek Partisi İl Başkanı Serap Çakır, Regaip Kandili dolayısıyla mahalle muhtarlıklarını ziyaret ederek, 192 çocuk için hazırladığı kışlık botları teslim etti
Çakır, mübarek günde 192 çocuğu sevindirdi mask

Gelecek Partisi İl Başkanı Serap Çakır, İzmit İlçe Başkanı Ömer Uçar, il başkan yardımcıları, kadın ve gençlik kolları yöneticileriyle birlikte gün boyu ziyaretlerde bulundu. Çakır ekibiyle birlikte mahalle muhtarları; Mustafa Akdoğan (Kadıköy), Yaşar Doğan (Mehmetalipaşa), Nazhanım Yazar (Topçular), Arif Çelik (Karabaş), Fırat Çiçek (Ayazma), Erhan Aydın (Akpınar), Mustafa Kabak (Kocatepe), Habibe Aksoy (Hatipköy) ve Musa Temel (Kuruçeşme)’i ziyaret etti.

“ALLAH HAYRIMIZI KABUL ETSİN”

Güzergahtaki vatandaş ve esnafları ziyaret ederek kandil simidi ikram edip mübarek günlerini kutlayan Başkan Serap Çakır, “Mahallelerde devlet ile vatandaş arasında bir köprü vazifesi görmekte olan, yerel yönetimlerin vazgeçilmez yapı taşı muhtarlarımız ve tüm islam aleminin mübarek Regaip Kandillerini kutluyorum. İhtiyaç sahiplerini en iyi bilecek kişiler, mahalle muhtarlarımızdır. Onlar aracılığıyla minik yavrularımıza teslim etmeleri için botları teslim ettik. Bu sayede ailelerimizde rencide olmamış olacaklar. Allah hayrımızı kabul etsin” dedi.

 

# Kadın, Mustafa

05 Şub 2022 - 15:36 - Siyaset

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