Hüsna Altın ve Ali Fuat Altın sanatseverlerle buluştu

Kocaeli Bağımsız Fotoğrafçılar Topluluğu Derneği (KBFT) haftalık etkinliklerine ara vermeden devam ediyor. Bu hafta iki farklı etkinliği birlikte gerçekleştiren topluluk, Hüsna Altın ve Ali Fuat Altın’ın sunumlarını sanatseverler ile buluşturdu. İlk olarak Hüsna Altın “Z Kuşağı” isimli kısa film gösterimini gerçekleştirdi. İlgiyle izlenen film büyük beğeni aldı. Sonrasında soruları cevaplandıran Altın, film çekimini, aşamalarını, karşılaştığı zorlukları ve filmin hikâyesini sanatseverler ile paylaştı. Kısa film sunumunun ardından “Photoshop ne yapar” başlıklı workshop ile birlikte Ali Fuat Altın’ın bilgilendirmeleri dikkatle dinlendi.