CHP’li Çakar’dan KOTO’ya ziyaret

Kocaeli Ticaret Odası; ziyaretler, istişare toplantıları ve görüş alışverişleriyle kentin istişarede ortak noktası olmaya devam ediyor. Bu kapsamda KOTO Başkanı Necmi Bulut, CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, CHP İzmit İlçe Yöneticileri Çetin Seymen, Ertuğrul Baloğlu, Tuncay Çakır, İzmit Belediyesi Muhtar Hizmet Masası Koordinatörü Mehmet Baştürk ve partili Dalistan Filiz’i ağırladı.

CHP’DEN KOTO’YA TEŞEKKÜR

KOTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Volkan Yılmaz ile Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Akif Şen’in de yer aldığı ziyarette kentin ekonomi başta olmak üzere, kültürel ve sosyal konuları istişare edildi. KOTO’ya başarılı çalışmalarında kolaylıklar dileyen İlçe Başkanı Çakar, iş dünyasını geliştiren vizyon projeleri adına da teşekkürlerini iletti. CHP heyetine ziyaretleri dolayısıyla teşekkür eden Başkan Bulut ise, “KOTO olarak üyelerimiz doğrultusunda, parti ayırt etmeksizin eşit mesafedeyiz” dedi.