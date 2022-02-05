CHP’li Çakar’dan KOTO’ya ziyaret

Kocaeli Ticaret Odası; ziyaretler, istişare toplantıları ve görüş alışverişleriyle kentin istişarede ortak noktası olmaya devam ediyor. Bu kapsamda KOTO Başkanı Necmi Bulut, CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, CHP İzmit İlçe Yöneticileri Çetin Seymen, Ertuğrul Baloğlu, Tuncay Çakır, İzmit Belediyesi Muhtar Hizmet Masası Koordinatörü Mehmet Baştürk ve partili Dalistan Filiz’i ağırladı.
CHP’DEN KOTO’YA TEŞEKKÜR
KOTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Volkan Yılmaz ile Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Akif Şen’in de yer aldığı ziyarette kentin ekonomi başta olmak üzere, kültürel ve sosyal konuları istişare edildi. KOTO’ya başarılı çalışmalarında kolaylıklar dileyen İlçe Başkanı Çakar, iş dünyasını geliştiren vizyon projeleri adına da teşekkürlerini iletti. CHP heyetine ziyaretleri dolayısıyla teşekkür eden Başkan Bulut ise, “KOTO olarak üyelerimiz doğrultusunda, parti ayırt etmeksizin eşit mesafedeyiz” dedi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.