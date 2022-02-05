“AK Parti’nin en önemli özelliği verdiği sözü tutmasıdır”

AKP İl Başkanlığı, yoğun katılımlı ilçe danışma meclislerinden 2 ay sonra bu kez Yerel Yönetimler Danışma Toplantılarını başlattı. Her hafta 3 ilçede gerçekleşecek bu toplantıların ilki önceki akşam Çayırova’da gerçekleşti. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’ndeki toplantıya katılım yine yoğun oldu. AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İl Kadın Kolları Başkanı Yasemin Özdemir, il başkan yardımcıları, ilçe başkanları, kadın ve gençlik kolları, meclis üyeleri, mahalle başkanları ve partililer katıldı.
TEK TEK SORULARI YANITLADILAR
Partililere seslenen AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş, “AK Parti'nin en önemli özelliği millete verdiği sözlerin takipçisi olmasıdır. Biz, şartlar ne olursa olsun, taahhütlerinin arkasında duran, ahdine, kavline sadık, sözünün eri olan kadrolarız. Şov yaparak, sadece sosyal medyada fotoğraf paylaşarak günü geçirmiyor. Hizmetle, eserle, projeyle milletimizin gönlüne giriyoruz. Aynı zamanda yaptıklarımızın hesabını vermekten, milletimizle birlikte belediyelerimizi yönetmekten asla vazgeçmedik. Dürüst ve şeffaf bir yönetim anlayışıyla bu kültürümüzden kopmadık. İstikametimizi milletimizle birlikte belirliyoruz” ifadelerini kullandı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.