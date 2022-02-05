05 Şub 2022 - 15:42- Siyaset G: 05 Şub 2022 - 15:43

İYİ Parti tam kadro Kandıra’da!

İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız saha çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Şanbaz Yıldız ve ekibi önceki gün de Kandıra’daydı. İlçe pazarına giden İYİ Partililer ilçenin önde gelen iş insanlarını da ziyaret etti.
İYİ Parti tam kadro Kandıra’da! mask

İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız ve il yöneticileri dün Kandıra’da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.  İlçe başkanlığının saha programlarına katılan Yıldız ve beraberindekiler adeta gövde gösterisi yaptı. İYİ Parti’nin Kandıra programında il başkanı Şanbaz Yıldız’a Kandıra ilçe başkanı Yusuf Battal, kadın politikalarından sorumlu il başkan yardımcısı Pelin Dönge, il başkan yardımcıları; Yasemin Met, Buğra Yiğit Kılıç, Cenk Erbil, il yönetim kurulu üyesi Cahide Uslu ve çok sayıda İYİ Partili eşlik etti.

ÇARŞAMBA PAZARI’NA GİTTİLER

Yıldız ve beraberindekiler ilk olarak Kandıra Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Satılmış ve muhtarlarla bir araya geldi. Programın devamında geçmiş dönemlerde görev yapmış Kandıra belediye başkanları inşaat mühendisi Mustafa Öğren ve Evin Petrol sahibi Kenan Evin ile Avukat Erden Özdil’i iş yerlerinde ziyaret etti. İYİ Partililer daha sonra ilçe merkezindeki esnafları tek tek dolaştı. İYİ Parti Kocaeli Kadın Politikalarından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Pelin Dönge de Kandıra Kadın Politikalarından Sorumlu İlçe Başkan Yardımcısı Filiz Kolay ve çok sayıda kadın üye ile pazar esnafını ziyaret etti.

YILDIZ’DAN SEÇİM MESAJI

Seçimle ilgili konuşan İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız, “Türkiye’nin içinde bulunduğu durum ortada. Saray’daki şahıs her ne kadar ayak diretse de gitmekte olduğunu biliyor. Bizim İYİ Parti olarak görevimiz yarın seçim olacakmış gibi hazırda olmak. İlçelerimizde saha çalışmalarına aralıksız devam ediyoruz. Kandıra’da da hem merkezde hem de Çarşamba Pazarı’nda esnaflarımızı ziyaret ettik, vatandaşlarımızla hasbihal ettik. 12 ilçe teşkilatımızla, il teşkilatımızın kıymetli yöneticileri ile, 14 bin üyemiz ile Kocaeli’de seçimlere hazırlanıyor. İlk seçimde Millet İttifakı’nın, İYİ Parti’nin iktidar olabilmesi için çalışıyoruz. Bütün yol arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.  Büşra

# Kadın, Mustafa

05 Şub 2022 - 15:42 - Siyaset

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