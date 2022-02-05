Mutlu: Faturalar milletin derdine dert olarak eklendi

Saadet Partisi (SP) İl Teşkilatı Necati Gençoğlu Kültür Merkezi’nde divan toplantısını gerçekleştirdi. Yoğun bir katılım ile gerçekleşen toplantıda konuşmalarını gerçekleştiren İl Başkanı Zafer Mutlu gündemi değerlendirdi. Mutlu, “Faturalar milletimizin geçim derdine dert olarak eklendi. Ülkenin gündemi mutfağa yansıdı. Mutfak yangını daha bitmeden faturalar milletimizin geçim derdine dert olarak eklendi. 17 yıldır yerelde 20 yıldır genelde söz sahibi olanlar belirli bir planlamayı hayata geçiremediler. Arazi boş. Anadolu büyükşehirlere göçtü. Arazilerimiz ekilse bile plansız ekiliyor. Her sektörde sıkıntı yaşıyoruz. Enerji sektörü sıkıntısı güç geçtikte daha da artar bir duruma geldi. Elektrikte doğalgazda dışarıya bağımlıyız. Yenilenebilir enerjiden sadece yüzde 5 bandında yararlanabiliyoruz” dedi.

“ADİL DEVLET, ADİL PAYLAŞIM”

Açıklamasını sürdüren Mutlu, “Bu arkadaşlarımızın 20 yıl boyunca bütün sektörlerdeki plansızlıkların sonucunu ne yazık ki şimdi daha çok hissedecek bir şekilde yaşıyoruz. Aynı şekilde plansız açılan üniversitelerden dolayı mezunlarımız işsiz kalıyor. Bu kadar gencimiz bizim geleceğimiz. İktidar gençlerimizi diplomalı birer işsiz haline getirdi. Bu meselenin çözümü ancak adil devlet adil paylaşım ile çözülür. Biz Saadet partisi olarak insanca yaşam herkesin hakkı diyoruz. Nimetin sadece birkaç kişinin elinde olduğu bir sistemi kabul etmemiz mümkün değil. Saha çalışmalarda olduğundan daha çok gayret göstereceğiz. Vatandaşımızı Adil bir devlet adil bir paylaşım ile buluşturacağız” ifadelerini kullandı.