05 Şub 2022 - 15:43- Siyaset G: 05 Şub 2022 - 15:45

CHP Kartepe, mecliste verdiği önergeleri değerlendirdi

CHP Kartepe Meclis Üyeleri, önceki gün gerçekleşen Kartepe Belediyesi şubat ayı meclis toplantısında verdikleri önergeleri değerlendirdi.
CHP Kartepe, mecliste verdiği önergeleri değerlendirdi mask

Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) Kartepe Meclis Üyeleri, önceki gün gerçekleşen Kartepe Belediyesi şubat ayı meclis toplantısında verdikleri önergeyle köy ve belde iken mahalleye dönüştürülen ilçe mahallelerinden kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alan özelliği gösteren alanların tespiti için önerge verdi ve bu önergenin gündeme alınmasını talep ettiler. Yapılan oylamayla konu oy çokluğuyla gündeme alınmadı. Bu konu hakkında ilçe binasında açıklama yapan CHP Kartepe İlçe Başkanı Nilay Merttürk ve Kartepe Belediyesi CHP Meclis Üyeleri Özlem Çankaya, Ayla Demir, Hasan Bayrak, Esat Alioğlu ve Sabri Soyer oylamayı hayretle karşıladıklarını ifade ettiler.

 “NEDEN HAYIR DEDİNİZ?”

Toplantıda konuşan CHP Kartepe İlçe Başkanı Nilay Merttürk, “Bu önergenin kabul edilmesi ve çözüme ulaştırılması demek kırsal mahalle statüsüyle köylülerin yeni imkanlara kavuşması demek. Emlak vergileri yüzde 50 azalacak. Su fiyatları yüzde 50 daha ucuzlayacak. Küçük esnafımız çöp vergilerinden muaf olacak. Yani getirisi çok. Şimdi buradan soruyoruz, 2012’de Büyükşehir Yasası'nda yapılan değişiklikle mahalleye dönüşen yerlerde yaşayanlara bazı avantajlar sağlayan "kırsal mahalle" düzenlemesi için neden adım atmıyoruz artık? Böylesi bir önergeye neden hayır denilir?” dedi.

“KÖYLÜMÜZÜN SIRTINDAKİ YÜKÜ NEDEN KALDIRMIYORUZ?”

Açıklamasının devamında ise Merttürk,  “Köylerin mahalleye dönüştürülmesiyle birlikte köy tüzel kişiliğinin ortak mallarının, meralarının mülkiyeti bağlandıkları belediyelere geçti. Maalesef bazı belediyeler bu taşınmazları sattı. Kimi yerlerde belediyelerin yaptığı imar değişikliğiyle tarım alanları imara açıldı. Mahalleye dönüştürülen köylerde Büyükşehir Yasası geçerli hale gelince ahır yapmak zorlaştı. Şikayet olması durumunda hayvancılık yapanlar köy dışına çıkmaya zorlandı. Süt alacak yer bulamaz olduk bu yüzden. Emlak vergisi muafiyeti kaldırıldı. Yaşanan olumsuzluklar üzerine 16 Ekim 2020’de Resmi Gazete’de yayımlanan bir kanunla mahalleye dönüştürülen köy ve beldelere kırsal mahalle statüsü verilmesinin önü açıldı. Köylümüzün üzerindeki yükü hafifletmek varken neden biz bugün bu yükü kaldırmıyoruz?” şeklinde konuştu.

# Kartepe, chp

05 Şub 2022 - 15:43 - Siyaset

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