Cumhur İttifakı, bir araya geldi

Bu ayki toplantı fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, “Cumhur İttifakı bileşenleri Milliyetçi Haraket Partisi İl Başkanı Yunus Emre Kurt ve Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Remzi Kaya ile bir araya gelerek ülkemiz, şehrimiz ve milletimiz için istişarelerde bulunduk” dedi.