Yıkılacak okulların öğrencilerinin hangi okullara gideceği belli oldu!

Kocaeli Valiliği’nin ilimizde dört okulun depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkılması kararının ardından okullarda eğitim görecek öğrencilerin başka okullarda ikili eğitim görecek olması velilerin tepkisine neden oldu. Edinilen bilgilere göre valilik, İzmit’te bulunan Namık Kemal Anadolu Lisesi’nin öğrencilerinin Durhasan sınırlarında bulunan eğitim kampüsünde, Mimar Sinan Anadolu Lisesi öğrencilerinin Yahya Kaptan Anadolu Lisesi’nde, Gölcük Barbaros Hayrettin Paşa Anadolu Lisesi’nin ise Cumhuriyet İlkokulu’nda eğitim görmesine karar verdi. Bir diğer yandan ikili öğretim nedeniyle İl Milli Eğitim Müdürlüğü Valiliğe yazı yazarak derslerin 35 dakika olmasının uygun görüldüğünü belirtti.

İZMİT İLÇE YAZI GÖNDERDİ

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Kocaeli Valiliği’ne gönderilen yazıda, “İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün yazısı ile İzmit Namık Kemal Anadolu Lisesi ile Mimar Sinan Anadolu Lisesi binalarının yıkımı ile ilgili Mimar Sinan Anadolu Lisesi’nin, Yahya Kaptan Anadolu Lisesi binasına taşınarak ikili öğretim yaparak 2’nci kanaat döneminden itibaren yeni binası yapılıncaya kadar eğitim-öğretime devam etmesi, yine yıkımı yapılacak Namık Kemal Anadolu Lisesi’nin İzmit Durhasan’da 8580 parsel üzerinde yapımı tamamlanan 40 derslikli okul binasına taşınarak 2’nci kanat döneminden itibaren yeni binası yapılıncaya kadar eğitim öğretime devam etmesi talebi doğrultusunda yürütülen inceleme işlemi tamamlanmış olup rapor, yazı ile müdürlüğümüze gönderilmiştir” ifadelerine yer verildi.

“TAŞINMASI MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE UYGUN GÖRÜLMEKTEDİR”

İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün yazısı doğrultusunda Milli Eğitim İl Müdürlüğü, “İnceleme raporunda, İzmit Mimar Sinan Anadolu Lisesi’nin Yahya Kaptan Anadolu Lisesi binasına taşınması ve ikili eğitim yaparak 2’nci kanaat döneminden itibaren yeni binası yapılıncaya kadar eğitim öğretime devam etmesinin uygun olacağını, Namık Kemal Anadolu Lisesi’nin, İzmit Durhasan 8580 parsel üzerinde yapımı tamamlanan 40 derslikli okul binasına taşınarak 2’nci kanaat döneminden itibaren yeni binası yapılıncaya kadar eğitim öğretime devam etmesinin uygun olacağı kanaati müdürlüğümüze bildirilmekte olup, bahse konu Mimar Sinan Anadolu Lisesi’nin Yahya Kaptan Anadolu lisesi binasına, Namık Kemal Anadolu Lisesi’nin de İzmit Durhasan’da 8580 parsel üzerinde yapımı tamamlanan 40 derslikli okul binasına taşınması müdürlüğümüzce uygun görülmektedir. Makamlarınızca uygun görülmesi halinde olurlarınıza arz ederim” şeklinde ifadelerin yer aldığı yazıyı valiliğe gönderdi.

“35 DAKİKA OLARAK BELİRLENMESİ UYGUN GÖRÜLMEKTEDİR”

Yine İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından valiliğe yazılan yazıda “ Valilik makamının Namık Kemal Anadolu Lisesi ile Mimar Sinan Anadolu Lisesi binalarının yıkım kararı ilçeye bildirilmiş olup yıkımı yapılacak okullarımızdan Mimar Sinan Anadolu Lisesi’nin Yahya Kaptan Anadolu Lisesi binasına taşınarak ikili öğretime ve Gölcük Barbaros Hayrettin Anadolu Lisesi’nin ise Cumhuriyet İlkokulu binasına taşınarak ikili öğretime devam etmeleri kararlaştırılmıştır. Çalışma Rehberi ile Okullarda Alınması Gereken Genel Önlemler kapsamında ikili öğretim yapacak olan adı geçen okullarımızın ders saatlerinin 35 dakika olarak belirlenmesi talep edilmektedir. Buna göre valilik makamınca yıkımı kararı alınarak çevredeki okullara geçici olarak taşınması neticesinde ikili eğitim yapmak zorunda kalan İzmit Yahya Kaptan Anadolu Lisesi ve Mimar Sinan Anadolu Lisesi ile Gölcük Barbaros Hayrettin Anadolu Lisesi’nin rehber doğrultusunda ders saatlerinin 35 dakika olarak belirlenmesi müdürlüğümüzce uygun görülmektedir. Makamlarınızca uygun görülmesi halinde olurlarınıza arz ederim” ifadelerine yer verildi. Bir diğer yandan ders saati başlangıcının 07.40 olarak duyurulduğu da öğrenildi.