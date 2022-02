Bilal Erdoğan: “İmam Hatiplilerden vatana ihanet eden çıkmadı”

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği tarafından yılda iki kez düzenlenen imam hatip dernek başkanları toplantısının 2022 yılı ilk toplantısı Kocaeli’de yapıldı. Luxor Garden Otel’de gerçekleşen etkinliğe İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Dr. Nazif Yılmaz, AKP Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, Din Öğretimi Genel Müdürü M. Nezir Gül, ÖNDER Genel Başkanı Abdullah Ceylan ve 81 ilden dernek başkanları katıldı.

“HAYIRLI OLSUN”

Programda ilk olarak konuşmayı Kocaeli İmam Hatip Lisesi Mezunları Dernek Başkanı Ali Küçükkeskin gerçekleştirdi. Küçükkeskin “Sizleri Kocaeli’de ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Burada yapılacak olan toplantıların ülkemiz ve islam alemi adına hayırlara vesile olmasını diliyorum. Başlayan 3 aylarınızı da hayırlıyorum. Allah razı olsun” dedi.

“DİN EĞİTİMİ MESELESİNİ HERKESE SAHİPLENDİRİP YOLUMUZA DEVAM ETMEK İSTİYORUZ”

Küçükkeskin’in ardından konuşan Teşkilatlardan Sorumlu ÖNDER Genel Başkan Yardımcısı Sebahhatin Yamak, “Bizim işimiz gönül almak. Siyaset ve politikaya girmeden kendi işlerimize bakıyoruz. Topluma önderler olarak yeni kapılar açmak istiyoruz. İmam Hatip ve din eğitimi meselesini herkese sahiplendirip yolumuza devam etmek istiyoruz. Küsmüs ve kırılmış olan hekrese dokunmak bizim temel vazifemiz. Kırılıp, küsmeye hakkımız yok” dedi.

“OMUZ OMUZA DURACAĞIMIZ İNSANLARA İHTİYACIMIZ VAR”

Yamak’ın ardından konuşan ÖNDER Genel Başkanı Abdullah Ceylan 3 ayları kutlayarak konuşmasına başladı. Ceylan, “Güçlü dernek, güçlü gelenek, güçlü gelecek adına çalışmalarımız devam ediyor. Derneklerimizin güçlü olması adına alt yapıyı sağlamlaştırmamız gerekiyor. İl derneklerimizin değil ama ilçe derneklerimizin daha da güçlenmesi gerekiyor. İktidarımızın bize güç vermesi sahada yürümek konusunda bizi güçlendiriyor. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız sadece bize değil hamdolsun Anadolu’nun dört bir yanına desteğini sürdürüyor. İyi günlerde bizi alkışlayanlar kadar kötü günlerde de omuz omuza duracağımız insanlara ihtiyacımız var.

“BÜTÜN ÜLKEYİ KUŞATMALIYIZ”

Artık çok fazla sayıda imam hatip okullarımız var. Proje okullarımızda artık mezunlar kendi derneklerini kurmaya başladı. Onları da kendi yönetimlerimize alarak bütün ülkeyi kuşatacak formata dönüşmemiz gerekiyor. Güçlü geleceğimiz ise genç kardeşlerimiz ile devam edecek. Artık sadece mezun derneği değiliz. Sahada aktif bir şekilde bulunuyoruz. Bu kesinlikle yeterli değil. 1,5 milyon imam hatip öğrencimiz var. Çalışmalarımız yeterli değil. Daha fazla proje üretmemiz gerekiyor. Kaybedecek bir dakika ve bir gencimiz bile yok. Pazartesi sabahından itibaren okullarda velilerimiz ile kol kola yol yürümeliyiz” ifadelerini kullandı.

“RABBİM SİZLERİN SAYISINI ARTTIRSIN”

Ceylan’dan sonra konuşan AKP Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, “Çok önemli gayelerler bir araya gelen müstesna bir toplulukla bir araya geldiğimiz için mutluyuz. Eksikliklerimizi nasıl giderebiliriz diye bununla dertleneceksiniz. Rabbim sizlerin sayısını arttırsın. Çalışmalarımızın artarak büyümesi önemli. Hayal bile edemeyeceğimiz şartlara kavuştuk. Bu çalışma ve gayretle mümkün. Sorumluluğumuz çok büyük. İhsanla ve samimiyetle çalışmak Allah’ın emri. Allah emekleriniz zaye etmesin” dedi.

“TERBİYEMİ ANNEMDEN ALDIM”

Programın devamında konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Sadece bulunduğumuz coğrafyadan sorumlu değiliz. Türkiye, Türkiye’den büyük bir yer. Yaptığınız organizyonların bir yerinde ulusal ölçek olmalı. Yeniliklere gençler daha açıktır. Hanımlarda erkeklere göre yeniliklere daha açıktır. Çalışmalarda kadınlar ve gençler vazgeçilmezimiz olmalı. Sadece hukuk bize yetmiyor. Bir şeyin hukuki olması onun helal olduğu anlamına gelmiyor. Kirli suyla abdest alınmaz. Kaynakların helal olması sivil toplum faaliyetlerinde en önemli bir başka husustur.

“5 SENE BEKLEMEMİZ GEREKİYOR”

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli’yi sadece sanayinin merkezi olmaktan çıkardı. Kültürün, sporun merkezi de Kocaeli oldu. Çalışmalarımızın sayısını arttıracağız. Bir kamu yönetimi tartışması var. Özel sektör verimli çalışıyor. Kamu idarelerinde bunu yapabilmek için 5 sene beklemeniz gerekiyor. Adam koltuğa gelene kadar güzel konuşuyor. Ama koltuğa gelince kendisini bozabiliyor. Bizim meselemiz, insan yetiştirme meselesidir. Bunun yanında müesseseleşme meselemizde var. Müesseniz yoksa liyakatsız insanlar yetiştirirsiniz.

“DEĞİŞEBİLİR OLDUĞUNU UNUTMAMAK GEREKİYOR”

Aynı suda iki kez yıkanılmaz. Hayat değişmeye devam ediyor. Daha önce masalarınızın üstünde bilgisayarlarınız yoktu. Şimdi teknoloji bambaşka bir dünyaya gitti. Hayat biçimi değişiyor. Tarım toplumlarında insanların kurduğu şehirler, verimli arazilerin yanında kuruluyordu. Sanayi toplumlarında ise fabrika merkezi bir yapılanma olur. Teknoloji ile başka bir şeye gittiğinizde başka olgulara ihtiyacınız oluyor. İnşa ettiğiniz sistemlerin değişebilir modüler yapılar olduğunu unutmamak gerekiyor.

“MUTLU ŞEHİR SLOGANI”

Büyükşehir Belediyesi olarak seçim çalışmalarını yaparken ‘Mutlu Şehir’ sloganı ile yola çıktık. Arkadaşlarımız ile şimdi mutlu şehir dersin yarın bir gün çıkmış kaldırım taşını gösterirler, ‘Bu mu mutlu şehir?’ deyip senin moralini bozarlar dediler. Ben de tam olarak bunu istiyorum. Şehir de bir eksiklik, aç, yoksul bir, varsa bana söylesinler. Söylesinler ki orayı oanabilelim, o kişiye yardım edelim” ifadelerini kullandı.

“8 ÖĞRENCİDEN BİRİSİ İMAM HATİP ÖĞRENCİSİ”

Programda son olarak konuşan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan gerçekleştirdi. Erdoğan konuşmasında, “Yapısal olarak kurumlarınızın daha sağlam temellerini atmak için buradasınız. Her köşe başına imam hatip açıldı laflarına bakmayın. Ülkemizde sadece her 8 öğrenciden birisi imam hatip öğrencisi. Bu rakam gayet makul. Bu okulların kendine has kültürü var. İmam hatiplerde yemek çıkarıyorsunuz başka okullarda yemek yok derlerdi. Bu yemek hizmetini Ensar Vakfı veriyordu. İmam hatip okul binaları daha güzel diyorlardı. Bir hayırsever çıkıp o okulları yapıyorlar ve yaparkende özeniyorlar. Bunda devletin suçu ne? 4-5 imam hatip okulundan şu anda isim yapmış en 40-50 okul var. Farklı projeler üretiliyor.

“ÖNÜMÜZDEKİ YILLARDA BİNLERCE DERNEĞİMİZ OLACAK”

Spor ve güzel sanatlar temalı imam hatip okulları var. Japonca dilinde eğitim veren imam hatip okulumuz var. Bu başka okul türlerinde yok. Önümüzdeki yıllarda binlerce derneğimiz olacak. Yapmamız gereken çok iş var. Yapılan projelerin birçoğunda maddi imkan gerekmiyor. Sadece imam hatipleri anlatmalıyız. Olimpiyat oyunlarında altın madalya alan Mete Gazoz’u nasıl konuşuyoruz. Böyle bir rol model imam hatipten çıksa güzel olmaz mı? İmam hatiplerden mezun gençlerimiz spor akademisi okusa güzel olmaz mı? Ömür boyu gençlere dokunma imkanları olur. Yapacak çok işimiz var.

“BATI MEDENİYETİ İNSANI VAHŞİLEŞTİRİYOR”

Sosyal medyadan bir paylaşım yaptığımızda olayla ilgili üzerimize düşeni yaptığımızı düşünüyoruz. Kapitalist düzen sahtekar insan üretiyor. Bizim ümmetin bu işten kendini koruması gerekiyor. Şu anda kapitalist düzeninin mantığı, altta kalanın canı çıksın. Batı medeniyetinin düşüncesi bu yönde. İnsanın insana güveni kalmadı. Batıda 10-15 yıl yaşadım. Amerika’da ilk gittiğim şehirde, insanlar önceki yıllarda evimizin kapısını kitlemezdik diyorlardı. Batı medeniyet, kapitalist düzenle insan ırkını daha vahşi bir varlığa çeviriyor. Bizim medeniyetimizde insanın insana güveni esastır. Öncelikle Allah’a karşı sorumluluğumuz var. Bu anlayıştan biz beslendik. Öğretmenlerimizden Allah razı olsun. Onların teşvikleri ile namazımızı hiç bırakmadık. Yolu imam hatiplerden geçen öğrencilerden vatana ihanet eden hiç çıkmadı.

“ÇOCUKLARIMIZ ÜLKEMİZE HİZMET ETSİN”

Şimdilerde moral bozan veriler paylaşılıyor. Ülkedeki gençlerin üçte biri yurtdışına gitmek istiyor denildi. Sonra bir veri daha paylaşıldı. Diğer ülkelerde de benzer oranlar var. Batı ülkelerindeki gençlerde ülkelerinden çıkıp gitmek istiyor. Türkiye’nin en başarılı öğrencileri fen liselerine gidiyor. Sonra o çocuklar teknik üniversitelere gidiyor ve orada okuyor. O gençlerimiz kendi ülkerinde kalsa ülkemiz için daha iyi değil mi? Ama bazı kesimler o çocuklar yurt dışına gitsin istiyorlar. Benimde 10-15 senem yurt dışında geçti. Çocuklarımız tabi ki yurt dışına çıksın. Oraları görsünler ama sonra dönüp ülkelerine hizmet etsinler.

“TAHİR BAŞKANI TAKDİR EDİYORUZ”

Kurumlarımızı teker teker itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar. Biz de onlara atlıyoruz. Bari biz dikkatli olalım. Adamın inançla sorunu var. İçinde büyük boşlukla yaşıyor. Tabi ki bizim kurumlarımıza destek vermesini bekleyemezsin. Biz, kurumlarımızın zedelenmesine izin vermemeliyiz. Kim ne yaparsa kendisi için yapar. Başkasının maksatı ile uğraşmayalım. Kendimizle ilgilenelim. Kurumlarımızı koruyup birbirimizi takdir edelim. Gündemimizde yaptığımız güzel işleri tutalım. Tahir Büyükakın Başkanımıza bize destek olduğu için çok teşekkür ederim. Bu çalışmaları takdir ediyoruz. Bu neslin ihyası için kim destek sağlıyorsa Allah hepsinden razı olsun” şeklinde konuştu.