AKP Kocaeli’den Atakent Cihan Hastanesi’ne ziyaret

Özel Cihan Hastanesi, kısa bir süre önce Atakent Sağlık Grubu tarafından satın alınmıştı. Gruba hayırlı olsun ziyaretinde bulunan AKP Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker ve İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Kocaeli’nin sevilen iş insanlarından olan Kemalettin Akkurt’un yatırımını yaptığı Atakent Sağlık Grubu’nun Yalova ve Bursa’da faaliyet gösteren hastane ve tıp merkezlerinin ardından Kocaeli’de Cihan Hastanesi’ni gruba dahil ederek büyümesinden ve Doğu Marmara Bölgesi’nin yeni değeri olmasından mutluluk duyduklarını belirtti.