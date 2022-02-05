Kocaeli Barosu’na 4 yeni avukat

Üniversite eğitimlerini hukuk fakültelerinde tamamlayarak meslek büyüklerinin yanlarında stajlarını yapan 4 aday avukat, avukatlık yapabilmeleri için gerekli olan ruhsatnamelerine kavuştu. Kocaeli Barosu Avukat Umut Gümüş Eğitim Salonu’nda gerçekleştirilen yemin töreni ile ruhsatnamelerini alan avukatlara ruhsatnamelerini Kocaeli Barosu Başkanvekili Muhsin Emrah Toker takdim etti. Baro, gerçekleştirilen yemin törenleriyle 2 bin üye sayısına ulaştı.

AHSEN ESRA DEMİR- Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Ahsen Esra Demir, ruhsatnamesini Baro Başkanvekili Muhsin Emrah Toker’in elinden aldı. Demir’e cübbesini meslek büyüğü Burhan Mert Özarabacı giydirdi.

AZİZE TATLISES- Hukuk Fakültesi eğitimini Sakarya Üniversitesi’nde tamamlayan Azize Tatlıses, meslek yemininin ardından Kocaeli Barosu Başkanvekili Muhsin Emrah Toker’den ruhsatnamesini aldı. Azize Tatlıses’e cübbesini Ahmet Şen giydirdi.

MELİKE ATAÇ- Yeminin ardından Kocaeli Barosu Başkanvekili Muhsin Emrah Toker’in elinden ruhsatnamesini alan Melike Ataç’a cübbesini Gülhanım Kara giydirdi. Avukat Melik Ataş, Hukuk fakültesi eğitimini Yalova Üniversitesi’nde tamamladı.

DİNÇ CEMRE DEMİREL- Meslek yemininin ardından ruhsatnamesini alan Dinç Cemre Demirel’e cübbesini Ahmet Ayan giydirdi. Ruhsatnamesini Baro Başkanvekili Muhsin Emrah Toker’den alan Demirel, eğitimi İstanbul Üniversitesi’nde tamamladı.