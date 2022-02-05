Lastik’te ilk görüşme tarihi belirlendi

Lastik-İş Sendikası’nın örgütlü olduğu Pirelli, Brisa ve Prometeon’da 10 Şubat’ta, Goodyear İzmit ve Adapazarı fabrikalarında 18 Şubat’ta ilk sözleşme görüşmeleri yapılacak. Geçtiğimiz hafta yaptığı basın toplantısıyla taleplerini açıklayan Lastik-İş Sendikası, 6 bin 500 işçiyi ilgilendiren sözleşmede yüzde 50 zam istemişti.