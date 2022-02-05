"Mevcut firmanın sözleşme süresi bitti"

İl Sağlık Müdürlüğü, son günlerde Kocaeli Devlet Hastanesi’nde MR ve BT (Bilgisayarlı Tomografi) cihazı hizmet vermediğine dair basında çıkan haberler ve İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın da konu ile ilgili Sağlık Bakanlığına soru önergesi vermesi üzerine açıklama yaptı. Müdürlükten yapılan açıklamada, “Türkiye’deki çoğu hastanede olduğu gibi Kocaeli Devlet Hastanesi’nde de bu gibi hizmetler ihalesi yapıldıktan sonra hizmet alım yöntemiyle verilmektedir. Mevcut firmanın sözleşme süresi bitmiş olup yeni ihaleyi başka bir firma kazandığından dolayı bu cihazların çıkarılıp yerine yeni cihazların monte edilmesi belli bir süre almaktadır” denildi.

“GEREKLİ ÖNLEMLER ALINMIŞTIR”

Devamında, “Ancak sağlık hizmetleri sunumunda herhangi bir aksaklık yaşanmaması için gerekli önlemler alınmıştır. Hali hazırda Kocaeli Devlet Hastanesi bünyesinde ayrıca 1 adet Tomografi cihazı hizmet vermektedir. MR çekimleri için SBÜ Derince EAH Alikahya Yerleşkesi, İzmit Seka Devlet Hastanesi ve Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi görüntüleme merkezleri ile gerekli organizasyonlar yapılarak bu hizmetlerin verilmesi planlanmıştır ve devam edilmektedir. Önümüzdeki günlerde yeni cihazlar da kullanıma sunulacak olup görüntüleme hizmetlerinin aksamadan ve kaliteli bir şekilde verilmesine devam edilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadeleri yer aldı.