3 çocuğu, yanan evden komşuları kurtardı

Merkez Mahallesi Donanma Caddesi'nde bir apartmanın giriş katında ikamet eden A.Ç'nin işte olduğu sırada, evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. 3. katı komşularından dumanları fark eden İlimdar Şentürk, sesleri duyması üzerine kapıdan içeri girerek 3 çocuğu dışarı çıkardı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Salonda çıktığı belirlenen yangın, ekiplerce söndürüldü.
Ambulansta müdahale edilen çocukların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Şentürk, dumanları fark etmesi üzerine harekete geçtiğini belirterek, biri 7, diğerleri 2 ve 3 yaşlarında olan çocukları dışarı çıkarıp kurtardığını söyledi. Evde hasar oluşurken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.