3 çocuğu, yanan evden komşuları kurtardı

Merkez Mahallesi Donanma Caddesi'nde bir apartmanın giriş katında ikamet eden A.Ç'nin işte olduğu sırada, evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. 3. katı komşularından dumanları fark eden İlimdar Şentürk, sesleri duyması üzerine kapıdan içeri girerek 3 çocuğu dışarı çıkardı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Salonda çıktığı belirlenen yangın, ekiplerce söndürüldü.

Ambulansta müdahale edilen çocukların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Şentürk, dumanları fark etmesi üzerine harekete geçtiğini belirterek, biri 7, diğerleri 2 ve 3 yaşlarında olan çocukları dışarı çıkarıp kurtardığını söyledi. Evde hasar oluşurken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.