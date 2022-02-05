05 Şub 2022 - 18:00- Gündem G: 05 Şub 2022 - 18:04

Gergerlioğlu indirimli tatil yapmak isterken dolandırıldı

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu ailesiyle birlikte tatil yapmak isterken dolandırıldı.
Gergerlioğlu indirimli tatil yapmak isterken dolandırıldı mask

Gergerlioğlu, 20 Ağustos 2021'de ailesiyle tatil yapmak amacıyla internetten bulduğu bir otele rezervasyon yaptırmak istedi. İletişime geçtiği, otel yetkilisi olduğunu söyleyen kişilerin verdiği banka hesabına 8 bin lira para gönderen Gergerlioğlu, bir gün sonra telefonla arandı.

'SİZ İYİ BİR İNSANMIŞSINIZ' DİYEREK ÖZÜR DİLEDİLER

Cep telefonundan arayan kişiler, "Siz iyi bir insanmışsınız, size bunu yaptığımız için özür dileriz" diyerek geri ödeme için banka hesap bilgilerini istedi. Ancak para geri ödenmedi. Bu konuşma üzerine dolandırıldığını anlayan Gergerlioğlu, söz konusu tatil köyü yetkilileriyle görüştü.

Otel yetkilileri, sosyal medya üzerinde şirketlerinin ismi kullanılarak indirim bahanesiyle çok sayıda vatandaşın dolandırıldığını, bu konuda suç duyurusunda bulunduklarını söylemeleri üzerine milletvekili Gergerlioğlu da adli makamlara başvurdu.

DHA'nın haberine göre, Kocaeli'nden Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmek üzere yapılan suç duyurusunda bulunan Gergerlioğlu, kendisini arayan dolandırıcıların yakalanarak cezalandırılmasını talep etti. Şikayet üzerine savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı suça konu paranın Ümraniye'de bir banka şubesinden temin edildiği gerekçesiyle dosyaya yetkisizlik kararı verdi. Soruşturma devam ediyor.

05 Şub 2022 - 18:00 - Gündem

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