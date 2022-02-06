İKM Başkanı Öztürk: Elektrik faturaları canımızı yakıyor

İKM Başkanı Murat Öztürk de elektrik faturalarına isyan etti. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Öztürk, “Eskiden faturalar cebimizi yakardı şimdi canımızı yakıyor, canımızı alıyor” dedi. Başkan Öztürk’ün açıklaması şöyle: "Esnaf arkadaşlarımıza da ödedikleri kiradan çok daha yüksek elektrik faturası kesildi. Memur, esnaf, işçi, emekli ayırt etmeden hepimize iki kat, üç kat faturalar gönderildi.

CANIMIZI YAKIYOR

Eskiden faturalar cebimizi yakardı şimdi canımızı yakıyor, canımızı alıyor. Elektrik fiyatlarına gelen zam faturaları rekor oranda artırdı. Ocak 2022 itibariyle faturalarını görenler gözlerine inanamadı. Aralık ayındaki elektrik faturaları Ocak'ta ikiye katlanmış olarak geldi. Lütfen elektrik faturaları zammını geri çekip bu ay gelen faturalara da iyileştirme istiyoruz”