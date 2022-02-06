İKM Başkanı Öztürk: Elektrik faturaları canımızı yakıyor

İKM Başkanı Murat Öztürk de elektrik faturalarına isyan etti. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Öztürk, “Eskiden faturalar cebimizi yakardı şimdi canımızı yakıyor, canımızı alıyor” dedi. Başkan Öztürk’ün açıklaması şöyle: "Esnaf arkadaşlarımıza da ödedikleri kiradan çok daha yüksek elektrik faturası kesildi. Memur, esnaf, işçi, emekli ayırt etmeden hepimize iki kat, üç kat faturalar gönderildi.
CANIMIZI YAKIYOR
Eskiden faturalar cebimizi yakardı şimdi canımızı yakıyor, canımızı alıyor. Elektrik fiyatlarına gelen zam faturaları rekor oranda artırdı. Ocak 2022 itibariyle faturalarını görenler gözlerine inanamadı. Aralık ayındaki elektrik faturaları Ocak'ta ikiye katlanmış olarak geldi. Lütfen elektrik faturaları zammını geri çekip bu ay gelen faturalara da iyileştirme istiyoruz”
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.