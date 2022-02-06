Kocaeli'de mest eden gün batımı

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Dilovası ilçesi günbatımı manzarası kendisine hayran bırakıyor. Osmangazi Köprüsü'nün muhteşem manzarası eşliğinde İzmit Körfezi güneşin kızıllığına büründü. Denizin üzerinde batan güneşi gören vatandaşlar, o anları kaydedebilmek için telefonlarına sarıldı.