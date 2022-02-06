İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Özmural, TMMOB genel kuruluna katıldı

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi’nin 15. Olağan Genel Kurulu bugün başladı. 2 gün sürecek olan genel kurulun ilk gününde üyeler bugün Alikahya Kocaeli Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Konferans Salonunda toplandı. İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Ünal Özmural da genel kurulda TMMOB Makine Mühendisleri Odasını yalnız bırakmadı. TMMOB Makina Mühendisleri Odası’nın üyesi olan Özmural tek aday olan Demokrat Mühendisler Grubu yönetimine başarılar diledi. Oda seçimleri yarın saat 09.00-17.00 arasında İzmit Atatürk Ortaokulunda yapılacak.